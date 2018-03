Con tử vong vì che đòn cho bố: Nhiều người đứng nhìn?

Chú của thiếu niên bị chém vì che cho bố cho biết hiện trường lúc xảy ra vụ việc hỗn loạn, đặc biệt nhiều người dân đứng nhìn không vào can.

Thiếu niên bị đâm tử vong sau khi che cho bố là Nguyễn Nhật Hào (16 tuổi, xã Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ, Long An). Nghi can liên quan đến vụ việc này là thầy giáo Nguyễn Trung Em (SN 1982, giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Chiều ngày 26/3, ông nội Hào cho biết, ngày cháu chưa mất gia đình thầy giáo có đến hỗ trợ gia đình 20 triệu. Khi cháu mất, gia đình họ cũng đến viếng. Mới đây họ cũng đến lần nữa và hỗ trợ thêm gia đình 30 triệu.

"Sự việc xảy ra hôm đó tôi cũng không rõ ai là người đâm cháu khiến cháu tử vong bởi tình hình lúc đó rất lộn xộn" -ông nội Hào nói.

Cùng ngày, người chú ruột của Hào có mặt trong buổi chiều xảy ra sự việc (chiều ngày 21/3 -PV) thông tin: "Trước đó bò nhà anh Phúc (bố cháu Hào) có vào ruộng lúa đã thu hoạch nhà bà Nguyễn Thị Rơ (SN 1964, ngụ ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây) ăn và bị Nguyễn Trung Anh (SN 1980, em bà Rơ) chạy ra đánh anh Phúc.

Ngay lúc đó, sự việc đã được đồn biên phòng gần khu vực xảy ra vụ việc ra can thiệp và hai bên hòa giải xong xuôi thì bất ngờ thầy giáo Trung Em chạy đến xông vào đánh anh Phúc.

Lúc đó tôi và Hào cùng chạy ra và tôi bị bị chém bất ngờ sau lưng. Tình hình hỗn loạn tôi không nhớ được ai chém mình bởi bên gia đình thầy giáo có trên 10 người xông vào. Hơn nữa lại ở khác làng nhau nên tôi không nhớ và biết mặt ai với ai.

Tôi chỉ nhớ thầy giáo là người đánh trước và khi đến có cầm theo một vật gì đó. Tôi không nhớ được thầy giáo có phải là người dùng hung khí chém tôi và Hào không nhưng sau khi Hào bị chém thì thấy vừa chạy vừa ngoái lại nói với tôi bảo bỏ qua đi".

Nhớ lại thời điểm Hào che cho cha khỏi bị đánh, chú Hào xúc động nói: "Lúc tôi với Hào ra thì anh Phúc đã bị đánh, Hào khi đó chạy vào ôm ba và nói họ chém cháu đi đừng chém ba cháu.

Tôi nghĩ họ chủ định chém anh Phúc chứ không chủ định chém Hào. Bức xúc ở chỗ nhiều người làm xung quanh đó không ai vào can ngăn, họ chỉ đứng nhìn. Nếu khi đó có người can có lẽ sự việc không đau lòng như vậy. Cũng có thể họ không dám vào can vì sợ đám người kia đang cầm hung khí. Đến lúc chúng tôi bị thương cũng phải nhờ người nhà đưa đi cấp cứu, tuyệt nhiên không được một ai giúp đỡ".

Được biết gia đình Hào có hoàn cảnh khó khăn nên Hào nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ giúp gia đình. Hào hiếu thảo với bố mẹ và sống không mất lòng ai.

Bảo An