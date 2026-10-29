Con trâu nặng 1.360kg, cao 1,72m xuất hiện tại lễ hội khiến đám đông chú ý: Có người trả 3,8 tỷ nhưng người chủ vẫn lắc đầu

Chao Thong Lo sở hữu thân hình vạm vỡ, nổi bật hơn hẳn những con trâu thông thường. Với chiều cao 1,72 m, con vật thậm chí còn cao hơn chủ nhân Jaruphong Masmaen.

Con trâu xuất hiện tại Lễ hội đua trâu thường niên lần thứ 155, được tổ chức ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 25/10. Vóc dáng đồ sộ của Chao Thong Lo nhanh chóng biến nó thành điểm thu hút sự chú ý tại sự kiện.

Ông Jaruphong là chủ trang trại Maphrao Daeng. Người đàn ông mua Chao Thong Lo khi con vật mới 7 tháng tuổi với giá 150.000 baht, tương đương khoảng 114 triệu đồng.

Sau thời gian được chăm sóc tại trang trại, Chao Thong Lo phát triển mạnh và đạt trọng lượng 1.360 kg. Giá trị của con vật cũng tăng đáng kể khi có người sẵn sàng chi 5 triệu baht, khoảng 3,8 tỷ đồng, để sở hữu.

Con trâu khổng lồ được trả giá trới 5 triệu baht (3,8 tỷ đồng). Ảnh: Tnews

Dù lời đề nghị cao gấp nhiều lần số tiền ban đầu, ông Jaruphong vẫn quyết định không bán. Chủ trang trại cho biết đã dành nhiều công sức chăm sóc, góp phần giúp Chao Thong Lo phát triển thành con trâu có kích thước lớn và ngoại hình nổi bật như hiện tại.

Mối quan hệ gắn bó với con vật cũng là lý do khiến ông từ chối mức giá 5 triệu baht. Ngoài ra, ông Jaruphong tin rằng Chao Thong Lo vẫn có khả năng tiếp tục phát triển.

Chủ trang trại muốn giữ con vật bên mình, tiếp tục nuôi dưỡng và theo dõi xem nó có thể đạt tới kích thước lớn như thế nào trong tương lai.

Không chỉ Chao Thong Lo, Lễ hội đua trâu Chonburi năm nay còn có nhiều con vật mang đặc điểm khác biệt.

Khoảng 1.400 con trâu được đưa đến tham gia sự kiện. Trong đó, cặp trâu lùn bạch tạng mới 1 tuổi cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Mỗi con được mua với giá 500.000 baht, tương đương khoảng 382 triệu đồng.

Bất chấp điều kiện thời tiết nóng ẩm, đông đảo người dân vẫn ở lại theo dõi các hoạt động và cổ vũ những người tham gia.

Lễ hội đua trâu thường niên ở Chonburi được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của loài trâu trong đời sống nông nghiệp. Từ lâu, nông dân Thái Lan sử dụng trâu trong công việc cày ruộng và chuẩn bị đất canh tác.

Các cuộc đua năm nay được chia thành 6 hạng mục dựa trên kích thước của từng con trâu. Ngoài phần thi đấu, sự kiện còn có những cuộc diễu hành văn hóa và nhiều chương trình nhằm giới thiệu, tôn vinh di sản địa phương.