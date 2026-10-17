Con trăn khổng lồ xuất hiện giữa trang trại, lực lượng cứu hộ chứng kiến cảnh tượng khó tin

Một vụ việc hy hữu xảy ra tại một trang trại ở Thái Lan khi một con trăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện và tấn công đàn dê được nuôi tại đây. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, 3 con dê đã chết, trong khi con trăn vẫn đang nuốt con mồi, khiến phần bụng phình to bất thường. Sau quá trình khống chế vất vả, con vật được đưa đến khu vực tự nhiên cách xa khu dân cư để thả về môi trường hoang dã.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, trong đó có Khaosod, vụ việc xảy ra tại làng số 9, xã Wang Yao, huyện Dan Chang, tỉnh Suphan Buri. Người dân địa phương phát hiện một con trăn kích thước lớn xuất hiện trong trang trại và tấn công đàn dê. Lo ngại tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, họ đã nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Động vật hoang dã tỉnh Suphan Buri đã liên hệ với Vườn quốc gia Phu Toei vào ngày 15/10, đề nghị cử nhân viên đến hiện trường. Do gia súc trong trang trại đã bị tấn công, lực lượng cứu hộ cần nhanh chóng kiểm soát con trăn nhằm ngăn chặn nguy cơ những con vật khác tiếp tục trở thành con mồi.

Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện con trăn đang nuốt một con dê. Phần thân vốn dài và to của nó xuất hiện một chỗ phình lớn khi con mồi dần đi vào bụng. Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy phần bụng trăn căng tròn như một quả bóng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những phần còn lại của cơ thể.

Đây cũng là chi tiết khiến vụ việc thu hút sự chú ý. Với kích thước con mồi lớn so với cơ thể, phần bụng của con trăn trở nên phình lên rõ rệt. Tuy nhiên, những hình ảnh này không đồng nghĩa với việc con vật đã nuốt hết số dê bị chết trong trang trại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận có tổng cộng 3 con dê tử vong. Dù một số thông tin mô tả con trăn liên tiếp ăn thịt nhiều con dê, dữ liệu được công bố chưa đủ để khẳng định cả 3 con đều đã bị nó nuốt chửng. Điều có thể xác nhận là đàn dê đã bị tấn công và con trăn được phát hiện đang ăn một con dê khi lực lượng cứu hộ đến nơi.

Việc bắt giữ con trăn không hề đơn giản. Thân hình lớn cùng phần bụng đang căng phồng khiến quá trình khống chế và di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các nhân viên cứu hộ phải thận trọng kiểm soát cơ thể con vật để hạn chế nguy cơ bị tấn công, đồng thời tránh gây tổn thương không cần thiết cho động vật hoang dã.

Sau quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã bắt được con trăn, đưa vào bao chuyên dụng và vận chuyển khỏi trang trại. Vườn quốc gia Phu Toei sau đó sắp xếp thả con vật tại khu vực sinh cảnh tự nhiên cách xa khu dân cư. Theo thông tin được đăng tải, việc thả trăn đã hoàn tất.

Hiện chưa có số liệu cụ thể về chiều dài, trọng lượng của con trăn cũng như tổng giá trị thiệt hại mà trang trại phải chịu. Vì vậy, những thông tin liên quan đến kích thước thực tế của con vật và mức độ thiệt hại vẫn chưa thể xác định chính xác.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về nguy cơ con người tiếp xúc với động vật hoang dã tại các khu vực nông thôn. Khi phát hiện trăn lớn hoặc những loài động vật nguy hiểm xuất hiện gần nhà ở, trang trại hay khu dân cư, người dân không nên tự ý tiếp cận, bắt giữ hoặc tìm cách xua đuổi chúng.

Thay vào đó, người dân nên giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng liên hệ với lực lượng chuyên trách để được hỗ trợ.

Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp bảo vệ tính mạng con người và vật nuôi mà còn góp phần hạn chế những tổn thương không cần thiết đối với động vật hoang dã khi chúng xuất hiện tại khu vực sinh sống của con người.