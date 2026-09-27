Con trai Warren Buffett: Từ nông dân, cảnh sát đến người được giao phó đế chế nghìn tỷ USD

Warren Buffett và con trai Howard Buffett. (Ảnh: Getty Images).

Warren Buffett đã chọn con trai Howard để kế nhiệm ông làm Chủ tịch Berkshire Hathaway - tập đoàn đầu tư có vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD. Nhưng khác với người cha dành cả đời cho đầu tư, Howard Buffett có một sự nghiệp rất khác: ông làm nông, nhiếp ảnh, từ thiện và thậm chí từng là phó cảnh sát trưởng.

Sự khác biệt đó phần nào lý giải vì sao vai trò của Howard tại Berkshire cũng sẽ rất đặc biệt.

Sự nghiệp khác thường

Howard là con trai thứ hai của Warren Buffett và người vợ đầu Susan. Cuộc sống thời trẻ của ông gần như trái ngược với cha.

Trong thập niên 1970, Howard từng theo học tại ba trường đại học – Augsburg College, Chapman University và UC Irvine – nhưng không lấy bằng nào.

Khi nhận thấy con trai khó thích nghi với môi trường đại học, Warren Buffett đề nghị Howard làm việc tại See’s Candies, công ty con của Berkshire. Sau đó, Howard chuyển sang khai thác đất đá trước khi tìm thấy niềm yêu thích với nông nghiệp.

Ông bắt đầu vận hành một trang trại ở Nebraska trên mảnh đất do cha mua. Tuy nhiên, đây không phải món quà từ Buffett: Howard phải thuê đất với giá thị trường.

Nông nghiệp dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Howard. Theo No-Till Farmer, ông quản lý một trang trại gia đình rộng 1.500 mẫu (khoảng 607 héc-ta) ở Illinois, một trang trại rộng 400 mẫu tại Nebraska, đồng thời giám sát ba trang trại nghiên cứu của Howard G. Buffett Foundation tại Arizona, Illinois và Nebraska, với tổng diện tích khoảng 9.500 mẫu.

Nhưng sự nghiệp của Howard không chỉ xoay quanh nông nghiệp.

Trong thập niên 1980 và 1990, ông từng tham gia HĐQT của Coca-Cola, ConAgra và Archer-Daniels-Midland (ADM). Ông cũng từng là ủy viên hội đồng tại Quận Douglas, bang Nebraska từ năm 1989 đến 1992, sau đó làm phó cảnh sát trưởng tại bang Illinois trong 5 năm.

Howard còn là một nhiếp ảnh gia. Ông đã đi qua khoảng 130 quốc gia để ghi lại hình ảnh về động vật hoang dã và các vùng chiến sự, đồng thời xuất bản nhiều sách ảnh. Sau khi Nga tấn công Ukraine, ông cũng tới các khu vực tiền tuyến tại đây.

Thông qua Howard G. Buffett Foundation, ông sử dụng tài sản của gia đình để hoạt động từ thiện, nỗ lực giải quyết những vấn đề như nạn đói và nạn buôn người.

Vì sao Howard được chọn để giữ di sản Berkshire?

Howard Buffett tại nông trại thuộc sở hữu của Howard G. Buffett Foundation. (Ảnh: WSJ).

Xét trên con đường sự nghiệp, Howard không phải hình mẫu điển hình cho vị trí lãnh đạo một tập đoàn đầu tư khổng lồ. Ông không có nhiều kinh nghiệm trực tiếp điều hành doanh nghiệp quy mô lớn và cũng không có thành tích đầu tư nổi bật.

Chính Warren Buffett từng chia sẻ thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn năm 2023: “Howard được giao vị trí đó vì nó là con trai tôi”.

Tuy nhiên, các cổ đông Berkshire có thể an tâm vì Howard đã là thành viên HĐQT Berkshire từ năm 1993, tức hơn 30 năm, nghĩa là ông có thời gian dài quan sát cách cha mình xây dựng tập đoàn. Quan trọng nhất, vai trò của ông không phải vận hành hoạt động kinh doanh và đầu tư của Berkshire.

Theo kế hoạch của Buffett, CEO Greg Abel sẽ chịu trách nhiệm điều hành Berkshire. Howard, với tư cách Chủ tịch, sẽ chủ yếu có nhiệm vụ bảo vệ văn hóa doanh nghiệp và giám sát CEO.

Điều này đặc biệt quan trọng với Berkshire - một tập đoàn có cấu trúc khác thường, bao trùm từ bảo hiểm, điện lực đến sản xuất và đường sắt, nhưng vẫn duy trì được sự thống nhất trong nhiều thập kỷ.

Berkshire hiện sở hữu lượng cổ phiếu lớn tại Apple, Bank of America, Coca-Cola cùng nhiều doanh nghiệp khác, đồng thời nắm giữ hàng trăm tỷ USD tiền mặt và tín phiếu kho bạc.

Sau khi Buffett rời vị trí, một số cổ đông có thể gây áp lực yêu cầu Berkshire bán bớt công ty con hoặc phân phối tiền mặt thông qua cổ tức. Điều Buffett muốn tránh là tập đoàn bị chia nhỏ.

Vì vậy, Howard sẽ đóng vai trò như một người bảo vệ những nguyên tắc mà Buffett đã xây dựng, trong khi Greg Abel và đội ngũ điều hành tiếp tục quản lý hoạt động kinh doanh.

Buffett từng giải thích rằng Howard không cần can thiệp vào việc điều hành doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng của ông là đánh giá liệu HĐQT có cần thay đổi CEO hay không. Nếu HĐQT nhận ra đã lựa chọn sai CEO, một chủ tịch không điều hành có thể giúp quá trình thay đổi diễn ra thuận lợi hơn.

Howard cũng cho rằng mình đã được cha chuẩn bị cho vai trò này trong nhiều năm. “Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho vai trò này vì chính cha đã chuẩn bị cho tôi. Đó là cả một quá trình dài được ông chỉ dạy”, ông khẳng định.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của Wall Street Journal, chính Greg Abel đã liên lạc với các thành viên HĐQT và thuyết phục họ chọn Howard làm người kế nhiệm Warren Buffett ở vị trí Chủ tịch.

Như vậy, sự khác biệt giữa Warren Buffett và Howard Buffett có thể chính là lý do vai trò của người con được thiết kế theo một cách khác: Howard không được kỳ vọng trở thành một Warren Buffett thứ hai, mà được giao nhiệm vụ bảo vệ những gì Warren Buffett đã xây dựng.