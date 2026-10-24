Con trai Vân Dung nổi da gà khi xem mẹ đóng cảnh tình cảm với Thanh Sơn

Tại buổi ra mắt phim Án mạng karaoke ở Hà Nội, diễn viên Long Vũ thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên mẹ - nghệ sĩ Vân Dung.

Khi được hỏi về cảm xúc trước những phân cảnh tình cảm giữa Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn, Long Vũ tỏ ra bối rối. Anh cho biết bản thân bất ngờ khi lần đầu chứng kiến một khía cạnh khác của mẹ trên màn ảnh.

Long Vũ tiết lộ đứng hình, nổi da gà khi xem mẹ diễn cảnh tình cảm với bạn diễn kém 16 tuổi Thanh Sơn.

“Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tính cách này của mẹ ở trên màn ảnh. Tôi xem khoảnh khắc đấy thì đầu óc bị xóa băng luôn, gáy dựng hết cả da gà”, Long Vũ chia sẻ.

Nam diễn viên sau đó dùng tay che miệng, tái hiện vẻ mặt sửng sốt của mình khi xem cảnh phim, khiến Vân Dung, Thanh Sơn và khán giả bật cười. Thấy con trai lúng túng, nữ nghệ sĩ hài hước trêu: “Cháu nó còn bé! Chưa đến tuổi trưởng thành!”.

Dù đã 24 tuổi, Long Vũ vẫn tự nhận mình có tâm hồn ngây thơ. Anh còn tranh thủ tiết lộ chuyện vui về khả năng ca hát của gia đình: “Hôm nay sau phim này con mới thấy mẹ tự tin sử dụng giọng hát của mình”.

Trước câu hỏi ngạc nhiên của Vân Dung, Long Vũ giải thích gia đình anh có “gen di truyền” sợ hát chênh, phô. Nữ nghệ sĩ lập tức phụ họa: “Gia đình truyền thống hát phô!”, khiến màn giao lưu thêm sôi nổi.

Không chỉ con trai Vân Dung bất ngờ trước vai diễn của mẹ, diễn viên Hoàng Yến cũng bày tỏ sự xúc động sau khi xem Án mạng karaoke. Là người bạn gắn bó với Vân Dung hơn 30 năm, chị dành nhiều lời khen cho sự thay đổi của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh.

“Chị thương bạn chị quá. Gần 30 năm có nhau, lần đầu tiên chị thấy bạn mình quyến rũ tới vậy”, Hoàng Yến chia sẻ. Chị nhận xét nhân vật bà Thủy do Vân Dung đảm nhận có nét cương trực, khí chất và nhiều sắc thái cảm xúc.

Bên cạnh đó, Hoàng Yến đánh giá cao sự thay đổi trong diễn xuất của Thanh Sơn. Trong phim, nam diễn viên vào vai Trực - nhân vật có vẻ ngoài gai góc, tâm lý phức tạp, khác với hình tượng lịch lãm quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài Vân Dung, Thanh Sơn cũng nhận được nhiều lời khen.

“Thanh Sơn lần đầu mà chị thấy kiểu ngầu ngầu như thế đấy! Trước nay, Sơn hay làm phim với chị là những vai rất nghiêm túc. Đây là một nét mới của Sơn, Sơn nên phát huy”, nữ diễn viên nói.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên Hoàng Yến chú ý đến thông điệp về thù hận và tổn thương mà bộ phim đặt ra. Theo chị, việc giữ những mâu thuẫn, oán giận trong lòng có thể khiến con người tự làm khổ mình. Thay vì để thù hận chi phối cuộc sống, mỗi người cần học cách đối diện, tháo gỡ những tổn thương để trưởng thành.

Bộ phim Án mạng karaoke xoay quanh chuyến đi chữa lành của một nhóm người tại vùng núi biệt lập. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung) - người có niềm đam mê ca hát mãnh liệt - nhiều lần khiến những người xung quanh khó chịu bởi giọng hát của mình.

Biến cố xảy ra khi bà Thủy bị sát hại với chiếc micro cắm vào miệng. Cái chết của nhân vật biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc truy tìm hung thủ, trong đó những người có mặt đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Quá trình điều tra dần hé lộ những bí mật, mâu thuẫn và động cơ ẩn sau các nhân vật.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Đại Nghĩa, Vân Dung, Thanh Sơn, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Đoàn Thiên Ân, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo và bé Uy Nhân.