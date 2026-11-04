Con trai Vân Dung hội ngộ 2 mỹ nhân VTV: Một người đóng phim đạt 11 tỷ lượt xem, người còn lại đẹp như nữ thần học đường

Mới đây, diễn viên Long Vũ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ hai bạn diễn Thu Hà Ceri và Lưu Ly tại đám cưới của Vương Anh Ole. Trong bức ảnh, nam diễn viên đứng giữa hai người đẹp, cả ba cùng tạo hình trái tim bằng tay và vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Thu Hà Ceri và Lưu Ly đều từng đảm nhận vai người yêu của Long Vũ trên màn ảnh VTV.

Nếu Thu Hà Ceri ghi dấu ấn với vai Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, đóng cặp cùng Chải do Long Vũ thể hiện, thì Lưu Ly lại nên duyên với nam diễn viên trong bộ phim thanh xuân Mùa Hè Năm Ấy. Hai người đẹp mang những màu sắc khác biệt: Thu Hà Ceri cá tính, đáng yêu, còn Lưu Ly sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào, được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần học đường".

Cuộc hội ngộ cũng khiến người xem nhớ lại hai chuyện tình từng gây chú ý trên sóng truyền hình. Từ chàng thiếu gia miền núi si tình đến nam sinh thành phố nghịch ngợm, Long Vũ liên tiếp có cơ hội kết hợp với những gương mặt nữ trẻ trung, tạo nên các cặp đôi được khán giả quan tâm.

Thu Hà Ceri – nàng Pu trong bộ phim đạt 11 tỷ lượt xem

Thu Hà Ceri tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, quê Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, cô từng làm người mẫu ảnh tự do từ thời học cấp ba, sau đó tham gia các khóa đào tạo diễn xuất để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Dù không xuất thân từ trường đào tạo diễn xuất chính quy, Thu Hà Ceri từng bước tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án. Cô góp mặt trong các phim truyền hình Thương Ngày Nắng Về 2, Món Quà Của Cha và phim điện ảnh Lật Mặt 7: Một Điều Ước, Móng Vuốt. Tuy nhiên, vai diễn giúp nữ diễn viên thực sự tạo được dấu ấn với đông đảo khán giả là Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, phát sóng năm 2024.

Trong phim, Pu là cô gái người Dao có thành tích học tập tốt, luôn mong muốn xuống thành phố học đại học để thay đổi tương lai. Cô mạnh mẽ, thẳng thắn và không muốn cuộc đời bị quyết định bởi người khác. Trái ngược với Pu, Chải do Long Vũ thủ vai là chàng trai có gia đình khá giả, tính cách có phần trẻ con nhưng chân thành, luôn tìm cách theo đuổi và bảo vệ người mình yêu.

Chuyện tình giữa Chải và Pu thu hút người xem bởi những màn theo đuổi ngô nghê, hài hước của chàng trai miền núi cùng thái độ kiên quyết theo đuổi ước mơ của cô gái trẻ. Những phân cảnh tương tác giữa Long Vũ và Thu Hà Ceri liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, giúp hai diễn viên trở thành một trong những cặp đôi truyền hình được quan tâm thời điểm phim phát sóng.

Đáng chú ý, theo công bố của nhà sản xuất SK Picture, sau 53 tập, Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã đạt 11 tỷ lượt xem. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa của tác phẩm, đồng thời góp phần đưa tên tuổi Long Vũ và Thu Hà Ceri đến gần hơn với công chúng. Nhà sản xuất cũng từng xác nhận kế hoạch thực hiện phần hai của bộ phim.

Sau thành công của vai Pu, Thu Hà Ceri tiếp tục nhận được sự quan tâm qua các hoạt động nghệ thuật và những lần xuất hiện trước công chúng. Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn và phong cách thời trang trẻ trung. Cô có thể biến hóa từ hình ảnh nữ tính, ngọt ngào đến cá tính, năng động, khác biệt với tạo hình thiếu nữ vùng cao từng làm nên tên tuổi.

Lưu Ly – nữ sinh ngành Truyền thông gây chú ý với vẻ đẹp trong trẻo

Khác với Thu Hà Ceri, Lưu Ly là gương mặt mới của màn ảnh VTV. Sinh năm 2004, cô là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông khi có cơ hội tham gia Mùa Hè Năm Ấy, bộ phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện. Trước đó, Lưu Ly từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và tham gia một số dự án quảng cáo, MV.

Cơ duyên đến với phim truyền hình của Lưu Ly khá bất ngờ. Khi được đoàn phim liên hệ mời thử vai, cô từng nghĩ đó là cuộc gọi lừa đảo vì không tin mình có cơ hội góp mặt trong một dự án của VTV. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, nữ diễn viên được giao đảm nhận vai Phương thời học sinh, đánh dấu lần đầu đóng vai chính trên sóng giờ vàng.

Trong Mùa Hè Năm Ấy, Phương là nữ sinh có thành tích học tập tốt, tính cách chín chắn và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô luôn cố gắng học tập, giành học bổng du học để có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và người bố đau ốm. Trong khi đó, Khánh do Long Vũ thể hiện là chàng trai nhà khá giả nhưng ham chơi, bốc đồng và thường xuyên khiến Phương phải nhắc nhở.

Vốn là đôi bạn thân từ nhỏ, Khánh và Phương dần nảy sinh những rung động đầu đời. Dù thường xuyên trêu chọc cô bạn, Khánh luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ Phương. Những lần giận hờn, ghen tuông cùng cách thể hiện tình cảm vụng về của chàng trai tạo nên nhiều tình huống hài hước, đáng yêu. Đặc biệt, phân cảnh Khánh sang nhà Phương ngỏ lời hẹn hò từng thu hút sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội.

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào, Lưu Ly được nhận xét phù hợp với hình tượng nữ sinh trong trẻo. Ngoài đời, cô cũng theo đuổi phong cách nữ tính, trẻ trung, thường xuất hiện với những bộ trang phục nhẹ nhàng. Vẻ ngoài gần gũi cùng hình ảnh nhân vật Phương giúp nữ diễn viên nhận được thiện cảm và được nhiều khán giả gọi là "nữ thần học đường".

Tuy nhiên, chuyện tình Khánh – Phương không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Một biến cố xảy ra vào mùa hè cuối cấp khiến nhóm bạn thân mỗi người một ngả. Gần 10 năm sau, khi trưởng thành và gặp lại, những hiểu lầm cùng tình cảm còn dang dở một lần nữa được khơi lên.

Điểm đặc biệt của Mùa Hè Năm Ấy là việc sử dụng hai dàn diễn viên cho hai giai đoạn cuộc đời nhân vật. Long Vũ và Lưu Ly đảm nhận Khánh – Phương thời học sinh, trong khi Tô Dũng và Minh Thu thể hiện hai nhân vật khi trưởng thành. Chính vì vậy, những tập đầu với sự xuất hiện của cặp diễn viên trẻ để lại dấu ấn riêng, mang đến màu sắc thanh xuân cho câu chuyện.

Sau vai diễn đầu tay trên sóng giờ vàng, Lưu Ly cho biết cô nghiêm túc cân nhắc việc theo đuổi diễn xuất lâu dài. Đây cũng là bước khởi đầu đáng chú ý đối với nữ sinh ngành Truyền thông khi có cơ hội tiếp cận khán giả truyền hình.

Về phía Long Vũ, nam diễn viên sinh năm 2001, là con trai nghệ sĩ Vân Dung. Trước khi nổi tiếng với vai Chải, anh từng đảm nhận một số vai phụ trên màn ảnh nhỏ. Thành công của Đi Giữa Trời Rực Rỡ trở thành bước ngoặt giúp Long Vũ được công chúng biết đến rộng rãi, trước khi tiếp tục thử sức với nhân vật Khánh trong Mùa Hè Năm Ấy.

Nếu Chải là chàng thiếu gia miền núi si tình, luôn tìm cách chinh phục cô gái mình yêu, thì Khánh lại mang hình ảnh một nam sinh thành phố nghịch ngợm, có nhiều khuyết điểm và phải đối diện với những biến cố làm thay đổi cuộc đời. Sự khác biệt giữa hai vai diễn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Long Vũ thay vì chỉ gắn bó với một kiểu nhân vật.

Đáng chú ý, Mùa Hè Năm Ấy còn đánh dấu lần đầu Long Vũ đóng phim truyền hình cùng mẹ ruột là nghệ sĩ Vân Dung. Tuy nhiên, hai mẹ con không vào vai người thân mà đứng ở hai phía trong câu chuyện tình cảm. Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc, mẹ của Phương, người tìm cách ngăn cản mối quan hệ giữa con gái và Khánh sau những biến cố.

Từ chuyện tình Chải – Pu đến Khánh – Phương, Long Vũ đã tạo được dấu ấn khi kết hợp với hai bạn diễn nữ có phong cách và hình tượng khác nhau. Bởi vậy, khoảnh khắc nam diễn viên hội ngộ Thu Hà Ceri và Lưu Ly tại đám cưới Vương Anh Ole không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những đồng nghiệp thân thiết mà còn gợi lại những vai diễn từng được khán giả yêu thích trên màn ảnh VTV.