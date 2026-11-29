Tiếp tục tăng sở hữu khi cổ phiếu ANV giảm 45,7% và giao dịch dưới đường MA 200

Theo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Công ty cổ phần Nam Việt, ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng Giám đốc thường trực, đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV với mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026. Nếu mua thành công toàn bộ khối lượng đăng ký, ông Thiên sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Nam Việt từ mức 1,55% lên 1,93% vốn điều lệ.

Ông Doãn Chí Thiên là con trai của ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt. Đây là đợt đăng ký mua cổ phiếu thứ hai của vị lãnh đạo này chỉ trong vòng vài tháng qua. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 28/7 đến ngày 11/8/2026, ông Doãn Chí Thiên cũng đã hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV.

Việc lãnh đạo doanh nghiệp liên tiếp đăng ký tăng tỷ trọng nắm giữ diễn ra khi diễn biến giá cổ phiếu ANV trên sàn chứng khoán chịu nhiều áp lực điều chỉnh. Tính từ ngày 2/2 đến ngày 27/11/2026, thị giá ANV đã giảm 45,7%, lùi từ mức 27.720 đồng xuống còn 15.050 đồng mỗi cổ phiếu và hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên (MA 200).

Lợi nhuận 9 tháng giảm 28,2%, mới hoàn thành 50,2% kế hoạch năm 2026

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty cổ phần Nam Việt cho thấy sự phân hóa giữa doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 2.070,97 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp thu hẹp đáng kể từ mức 24,4% xuống còn 19,5%, kéo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm 27% so với cùng kỳ, về mức 206,66 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 5.849,32 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Dù quy mô doanh thu mở rộng, lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý chỉ đạt 536,88 tỷ đồng, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm tài chính 2026, Nam Việt xây dựng kế hoạch tổng doanh thu ở mức 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện gần 76% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới hoàn thành 50,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.