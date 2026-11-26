Ông Đặng Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC), đồng thời là con trai ông Đặng Chính Trung, Tổng Giám đốc IDICO, vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến 18/11, ông Dũng đã mua thành công 4,4 triệu cổ phiếu IDC theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng lên khoảng 15 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,59% vốn điều lệ của IDICO.

Tạm tính theo thị giá IDC kết phiên ngày 18/11 ở mức 34.200 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch của ông Dũng ước tính hơn 150 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu IDC trong vòng 5 năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu IDC do ông Dũng và những người có liên quan nắm giữ đạt gần 109 triệu đơn vị, tương ứng 26,09% vốn điều lệ. CTCP Tập đoàn S.S.G (SSG Group) là cổ đông lớn của IDICO với gần 94 triệu cổ phiếu, tương đương 22,5% vốn.

SSG Group được thành lập vào tháng 10/2003, hiện có vốn điều lệ 1.030 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm bất động sản, giáo dục, năng lượng và xây dựng.

Ở lĩnh vực bất động sản, SSG Group tham gia đầu tư phát triển khu đô thị, căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại và hạ tầng đô thị. Một số dự án doanh nghiệp từng triển khai tại TP HCM gồm Saigon Pearl, Pearl Plaza, Thảo Điền Pearl, Saigon Airport Plaza và Thanh Đa Pearl. Tại Hà Nội, doanh nghiệp có dự án Mỹ Đình Pearl.

Trong lĩnh vực giáo dục, SSG Group đầu tư hệ thống trường phổ thông liên cấp, trong đó có Trường Quốc tế Wellspring tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia đầu tư năng lượng tái tạo, nhiên liệu biomass, khoáng sản, xây dựng và vật liệu xây dựng.

Theo thông tin giới thiệu trên website SSG Group, ông Đặng Việt Dũng hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn, còn bà Nguyễn Thị Như Mai là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Bà Mai hiện cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT IDICO.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu thuần gần 5.832 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.927 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.542 tỷ đồng, cùng giảm gần 15%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.474 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.903 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, IDICO đã thực hiện khoảng 57% kế hoạch doanh thu và hơn 66% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.