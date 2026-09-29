Con trai sao nữ lái môtô 'câu view' giữa phố ngập ở Bangkok

Cảnh sát Bangkok bắt giữ người điều khiển môtô nước gây mất trật tự trên đường New Phetchaburi ngập lụt. Ảnh: Nation.

Ngày 28/9, tòa án ở Bangkok tuyên phạt Sorn Keadsiri (27 tuổi, con trai một nữ diễn viên) 15 ngày tù treo và phạt một khoản tiền. Sorn bị xử lý vì môtô nước xoay tròn liên tục trên tuyến đường ngập lụt tại Bangkok để bạn quay video đăng mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Lái mô tô nước sống ảo giữa phố ngập, gây phẫn nộ Video cho thấy nước bắn tung tóe khắp vỉa hè, bậc thang cầu vượt dành cho người đi bộ và các bức tường ven đường khi người điều khiển di chuyển qua con phố ngập nước.

Video cho thấy nước bắn tung tóe khắp vỉa hè, bậc thang cầu vượt dành cho người đi bộ và các bức tường ven đường khi người điều khiển di chuyển qua con phố ngập nước.

“Chiếc môtô nước cũng sẽ bị tịch thu”, Cảnh sát Đô thị Makkasan cho biết trong thông cáo công bố phán quyết của tòa.

Màn “sống ảo” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội tối 27/9, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về cách ứng phó lũ lụt, cũng như sự chênh lệch trong cách người dân thủ đô trải qua thảm họa khí hậu.

Màn sống ảo của Sorn Keadsiri được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan. Ảnh: SCMP.

Truyền thông địa phương đưa tin Sorn cho biết anh mới trở về Thái Lan và một người bạn nước ngoài đã rủ anh thực hiện màn biểu diễn này với ý định giúp mọi người tạm quên nỗi khổ do lũ lụt. Tuy nhiên, vụ việc bị nhiều người xem là biểu hiện vô cảm của một bộ phận người giàu ở thành phố trước cảnh khốn khó của người nghèo, giữa lúc Bangkok đang hứng chịu trận lũ nghiêm trọng nhất trong 15 năm.

“Những người làm nội dung để câu view sẽ không bao giờ thực sự hiểu hay trải qua cảm giác phải sống trong cảnh ngập lụt. Thay vì dùng những nguồn lực mà họ có để giúp đỡ người khác, họ lại dùng chúng để làm nội dung”, Thanayut Na Ayutthaya, một rapper được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Elevenfinger, nói với This Week in Asia.

Tình trạng ngập lụt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: EPA, Reuters

Dù nước lũ cũng tràn vào cả khu dân cư giàu có ở Bangkok, các gia đình khá giả thường nâng nền, xây nhà cao để tránh ngập. Nước từ những khu nhà này theo đó dồn xuống đường và chảy vào hệ thống thoát nước, trong khi nhà của người thu nhập thấp thường nằm ở những khu vực thấp hơn và phải chịu ngập lâu hơn.

Cảnh đường phố Bangkok 'hóa thành sông' sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok (Thái Lan) chìm trong nước, đường phố ngập sâu, xe cộ chết máy và người dân phải lội qua dòng nước để di chuyển vào ngày 26/9.