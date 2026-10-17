Con trai Rooney gây chú ý ở đội trẻ MU

Rạng sáng 17/10, Kai Rooney được đôn lên đội U21 MU và góp mặt trong trận gặp Nottingham Forest tại Premier League 2. Tiền đạo sinh năm 2009 vào sân ở phút 77, khi tỷ số đang là 2-2 và MU vẫn còn cơ hội tìm bàn quyết định.

Sự xuất hiện của Kai lập tức nhận được nhiều chú ý, phần lớn bởi cái tên Rooney vẫn gợi lại những ký ức đặc biệt tại Old Trafford. Tuy nhiên, trận đấu không đi theo kịch bản mà người hâm mộ MU chờ đợi. Chỉ ít phút sau khi Kai vào sân, Shakur Samuels ghi bàn giúp Nottingham Forest thắng 3-2.

Trước trận, Kai tỏ ra hào hứng với lần được đôn lên U21. Anh đăng hình chiếc áo đấu trong phòng thay đồ lên Instagram kèm dòng trạng thái ngắn: “U21s đấu Forest”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp cầu thủ 16 tuổi nhận thất bại trong một trận ra mắt ở cấp độ đội trẻ cao hơn. Trước đó, Kai cũng góp mặt khi U19 MU thua Atletico Madrid tại UEFA Youth League.

Dù vậy, việc liên tục được gọi lên U19 rồi U21 cho thấy ban huấn luyện học viện đang đánh giá cao quá trình phát triển của anh. Sau mùa giải nổi bật cùng U16, Kai được tạo điều kiện thử sức ở những cấp độ đòi hỏi thể lực và tốc độ xử lý cao hơn.

Tháng 7, Kai ký hợp đồng học bổng hai năm với học viện MU. Theo SunSport, thỏa thuận này dự kiến sẽ được chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn ba năm, với mức lương khoảng 50.000 bảng mỗi năm.

Kai cũng không phải gương mặt trẻ duy nhất mang theo một cái họ quen thuộc ở Old Trafford. Học viện MU hiện còn có Jacey Carrick, con trai của cựu tiền vệ Michael Carrick.

Với Kai, sự chú ý chắc chắn sẽ lớn hơn vì cha anh là Wayne Rooney, một trong những biểu tượng nổi bật nhất lịch sử MU. Tuy nhiên, ở tuổi 16, điều quan trọng hơn vẫn là số phút thi đấu, khả năng thích nghi với cấp độ cao hơn và quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Hai trận ra mắt chưa mang lại chiến thắng, nhưng việc được đẩy nhanh qua các cấp độ trẻ cho thấy Kai đang đi đúng lộ trình. Áp lực từ cái bóng của Wayne Rooney sẽ luôn tồn tại, song cơ hội để tạo ra một con đường riêng cũng đang mở dần.