Con trai Ronaldo gây chú ý

Theo AS, Cristiano Jr không được xếp vào đội hình xuất phát và cũng không mang chiếc áo số 7 quen thuộc mà cha mình từng sử dụng khi khoác áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha. Thay vào đó, cầu thủ 16 tuổi ra sân với số áo 18, tiếp tục hành trình phát triển tại các cấp độ bóng đá quốc tế.

Đáng chú ý, màn trình diễn của Cristiano Jr nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những ngôi sao thuộc đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Vitinha, Joao Cancelo, Joao Félix và Joao Neves đều theo dõi trận đấu từ trung tâm huấn luyện thể thao tại Oeiras.

Nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha đến xem Cristiano Jr thi đấu.

Cristiano Jr được tung vào sân ở phút 73, thời điểm U17 Bồ Đào Nha đã tạo ra cách biệt bốn bàn. Ban huấn luyện quyết định điều chỉnh chiến thuật, tăng cường số lượng cầu thủ tấn công nhằm tiếp tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Dù mới 16 tuổi, con trai Ronaldo đã sở hữu thể hình khá nổi bật với chiều cao và vóc dáng thanh mảnh. Cristiano Jr vẫn cần thêm thời gian để phát triển sức mạnh cơ bắp, nhưng lợi thế thể hình giúp cầu thủ trẻ có khả năng cạnh tranh trong những tình huống không chiến.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Cristiano Jr xuất hiện ở phút 86. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, cầu thủ này di chuyển vào vòng cấm, khéo léo xoay người giữa sự áp sát của hai hậu vệ rồi thực hiện cú đánh đầu hướng về khung thành. Đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Các cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha thậm chí đã bật dậy ăn mừng vì tưởng rằng bóng đi vào lưới. Trước đó, Diogo Farinha đã lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng cách biệt của đội nhà.

AS nhận xét phong cách thi đấu của Cristiano Jr không hoàn toàn giống cha mình, nhưng sự nghiệp của cầu thủ trẻ đang phát triển đúng hướng. Dù chưa tạo ra dấu ấn quá lớn, màn ra mắt này vẫn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng sự nghiệp riêng của con trai Ronaldo.

Guler và Mbappe, phiên bản mới của Ozil - Ronaldo? Sự ăn ý giữa Arda Guler và Kylian Mbappe ở mùa giải 2026/27 đang gợi lại hình ảnh từng làm nên thương hiệu của bộ đôi Mesut Ozil - Cristiano Ronaldo tại Real Madrid trong quá khứ.