Con trai Ronaldo có thể bỏ Bồ Đào Nha, chọn 3 đội tuyển khác

Con trai Ronaldo (trái) mới đại diện cho các lứa trẻ của Bồ Đào Nha.

Vừa qua, Ronaldo gây tranh cãi khi tự ý rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia. Sau đó, siêu sao 41 tuổi công khai chỉ trích HLV Jorge Jesus vì cho rằng ông nhiều lần không thực hiện những cam kết về thời lượng thi đấu.

Trong khi tương lai của Ronaldo ở tuyển chưa rõ ràng, con trai anh tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Ronaldo Jr. thi đấu ở vị trí tiền đạo trái, thuận chân phải và thuộc lò đào tạo trẻ Al-Nassr tại Saudi Arabia. Trước đó, cậu từng tập luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của Juventus và MU.

Ở cấp độ quốc tế, Ronaldo Jr. khoác áo các đội U15 và U16 Bồ Đào Nha. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ trẻ ghi 5 bàn sau 13 lần ra sân cho các tuyển trẻ. Anh có trận ra mắt trong chiến thắng 3-2 trước Croatia tại giải giao hữu Vlatko Markovic vào tháng 5 năm ngoái.

Dù vậy, Ronaldo Jr. có thể lựa chọn những quốc gia khác nhờ nguồn gốc gia đình và nơi sinh. Cậu sinh tại California nên đủ điều kiện cân nhắc khoác áo tuyển Mỹ. Ngoài ra, Ronaldo Jr. sống hơn 5 năm tại Tây Ban Nha trong thời gian cha thi đấu cho Real Madrid, qua đó có khả năng đại diện cho tuyển quốc gia nước này nếu đáp ứng các quy định liên quan.

Một khả năng khác cũng được truyền thông Tây Ban Nha đề cập là Cape Verde, quốc gia có nguồn gốc tổ tiên của Ronaldo Jr. thông qua cụ kỵ bên ngoại. Tuy nhiên, theo AS, cầu thủ trẻ phải đáp ứng một số tiêu chí phức tạp của FIFA để thi đấu cho đội tuyển quốc gia châu Phi này.

Cá nhân Ronaldo ghi 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha, góp công giúp đội tuyển vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang Nations League vào các năm 2019, 2025. Cựu tiền đạo Real Madrid nhiều lần bày tỏ mong muốn con trai nối nghiệp mình.