Con trai Phương Oanh như 'ông cụ non' ở tuổi lên 2

Trên trang cá nhân, Phương Oanh hài hước chia sẻ rằng chỉ cần vuốt tóc, chỉnh trang một chút là trông cậu bé đã bảnh bao hẳn lên. Qua hình ảnh của Jimmy, khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài chững chạc giống "ông cụ non" của cậu bé.

Ở tuổi lên 2, Jimmy – con trai Phương Oanh gây chú ý với gương mặt sáng cùng tính cách nhanh nhẹn, tinh nghịch. Qua những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ, cậu bé ngày càng bộc lộ cá tính riêng và có nhiều thay đổi so với những năm đầu đời.

So với em bé còn bỡ ngỡ trong những năm đầu đời, Jimmy ở tuổi lên 2 đã nhanh nhẹn và chủ động hơn. Qua những hình ảnh được mẹ chia sẻ, Jimmy cũng bắt đầu bộc lộ cá tính riêng, có những biểu cảm và cách tương tác rất tự nhiên.

Nếu Jimmy thường gây chú ý bởi sự nhanh nhẹn, hiếu động thì Jenny lại có những nét tính cách riêng. Sự khác biệt giữa hai anh em song sinh vì thế cũng trở thành một phần thú vị trong hành trình nuôi con của Phương Oanh.

Ở tuổi này, Jimmy và em gái đã có thể tham gia nhiều hoạt động cùng gia đình. Những chuyến đi nghỉ dưỡng hay những buổi vui chơi ngoài trời trở thành dịp để hai bé tiếp xúc với không gian mới, vận động và khám phá thế giới xung quanh. Phương Oanh cũng thường ghi lại những khoảnh khắc giản dị của các con thay vì chỉ chia sẻ những hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Jimmy là khi cậu bé cùng em gái đón sinh nhật 2 tuổi. Jimmy và Jenny nay đã bước sang một giai đoạn mới, bắt đầu có nhiều biểu cảm, sở thích và cách thể hiện bản thân rõ ràng hơn.

Làm mẹ của hai con nhỏ cùng lúc cũng khiến cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên từng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường xoay quanh việc chăm con, từ chuyện ăn uống, vui chơi đến những khoảnh khắc mệt mỏi khi phải bế và chăm sóc các bé trong thời gian dài.

Trong hành trình ấy, Jimmy và Jenny lớn lên từng ngày, còn Phương Oanh cũng dần tìm được sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Sau thời gian tập trung chăm sóc hai con, cô trở lại với màn ảnh và tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.