Con trai ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lộ diện, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc TNI Group

Cụ thể, trên tài khoản Facebook chính thức, nhà sáng lập King Coffee đăng tải bài viết với tiêu đề: “Chúc mừng con trai trưởng của Madame Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group”.

Trong bài đăng, bà Thảo cho rằng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược và năng lực đồng hành cùng đội ngũ.

Theo nữ doanh nhân, kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một vị trí mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị công ty và chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc tại TNI Group. Ảnh: FB :Lê Hoàng Diệp Thảo

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Đặng Lê Trung Nguyên vốn khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Theo Phụ nữ mới, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn năm 1998, có 4 người con với những cái tên lần lượt là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Trong đó Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998, là con trai cả của 2 doanh nhân ngành cà phê. Theo thông tin từng được truyền thông đăng tải, tên gọi của Trung Nguyên gắn với khát vọng phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam của ông Vũ.

Cuối năm 2021, Trung Nguyên cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu xuất hiện công khai bên mẹ tại một sự kiện. Trong khi đó, hai con gái của bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên cũng ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu được mẹ chia sẻ hình ảnh khi còn nhỏ.

Theo Việt Nam hàng ngày, TNI Group gắn với hoạt động kinh doanh của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trong đó nổi bật là thương hiệu cà phê King Coffee. Thương hiệu này ra mắt tại Mỹ năm 2016, sau đó phát triển tại thị trường Việt Nam và mở rộng hệ thống phân phối quốc tế.

Công ty này thông tin, sản phẩm King Coffee hiện có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Thời gian gần đây, King Coffee tiếp tục mở rộng cả thị trường trong nước lẫn hoạt động kết nối quốc tế. Trong tháng 8/2026, thương hiệu khai trương thêm hai cửa hàng tại TP.HCM, gồm một địa điểm ở khu vực Vũng Tàu và một cửa hàng tại trụ sở chính trên đường Nguyễn Duy.

Đầu tháng 10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp đón nhiều đoàn khách quốc tế tại trụ sở King Coffee, trong đó có đại diện S&P Global (Mỹ), cùng các đối tác đến từ Saudi Arabia và Singapore. Công ty cũng có các cuộc trao đổi với đại diện Belarus, Pakistan và Indonesia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, phân phối và phát triển thị trường.

Mới nhất, ngày 17/10, bà Thảo cho biết đã có cuộc gặp với Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam để giới thiệu hoạt động của King Coffee, Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA) và AI Coffee Academy (ACA), đồng thời trao đổi cơ hội hợp tác trong ngành cà phê.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Thảo đang thúc đẩy GCA, sáng kiến kết nối các tổ chức và công ty trong ngành cà phê quốc tế, cùng ACA hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực này.