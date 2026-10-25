Con trai ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm phó tổng giám đốc; Novaland cần gần 8.000 tỷ cơ cấu nợ

Con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ chức Phó Tổng giám đốc TNI Group

Ông Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo, được bà Thảo giới thiệu đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà sáng lập.

Thông tin được bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng tải trên trang Facebook cá nhân sáng 21/10.

570 triệu cổ phiếu sang tay, Novaland cần gần 8.000 tỷ đồng để cơ cấu nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) liên tiếp ghi nhận những diễn biến đáng chú ý, từ biến động mạnh của giá cổ phiếu đến các giao dịch quy mô lớn liên quan đến những doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.

Khoảng 570 triệu cổ phiếu NVL được giao dịch trong một tháng khi Novaland lên kế hoạch huy động 8.007 tỷ đồng. Các cổ đông liên quan gia đình nhà sáng lập mua bán trái chiều, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực nợ lớn và dòng tiền kinh doanh âm.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2,3 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 21/10 chứng kiến màn phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp. Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm. Động lực lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Theo bảng xếp hạng tài sản tỷ phú của Forbes ngày 21/10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 2,3 tỷ USD, lên 34,8 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 67 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, có tài sản tăng thêm 287 triệu USD, lên 3,9 tỷ USD.

Dự toán ngân sách năm 2027: Tổng thu hơn 3,3 triệu tỷ, chi hơn 4 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 3,334 triệu tỷ đồng, chi hơn 4,074 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm 43% tổng chi.

Về bội chi, dự toán năm 2027 ở mức khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP, tăng 134,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Dự toán ngân sách năm 2027 dự kiến tổng thu ngân sách hơn 3,3 triệu tỷ đồng và chi ngân sách hơn 4 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Lãi suất huy động lên tới 8,2%/năm, cho vay bình quân gần 11%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 9/2026. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất là 8,2%/năm và lãi suất cho vay bình quân cao nhất 10,94%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân do các ngân hàng công bố là mức bình quân trong tháng đối với các khoản vay. Lãi suất thực tế áp dụng cho từng khách hàng có thể khác nhau, tùy thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm.

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục vượt ngưỡng 11%/năm

Vikki Bank là ngân hàng công bố sớm nhất lãi suất bình quân và chênh lệch lãi suất của kỳ công bố tháng 10. Theo đó, lãi suất cho vay bình quân của Vikki Bank lần đầu tiên đạt ngưỡng 11,06%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,87% điểm phần trăm.

Trong khi đến thời điểm ngày 19/10, mới chỉ có 20 nhà băng công bố lãi suất bình quân của tháng 9. Trong số đó, chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm so với tháng trước đó.

Ngân hàng sẽ không đua tăng lãi suất hút tiền, có nhà băng cho vay lãi suất 7%

NHNN vừa ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10/2026 về triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng.

NHNN yêu cầu các ngân hàng cần giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ.

Sáng 19/10, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp giữa NHNN với các ngân hàng thương mại. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi NHNN chỉ đạo giảm ngay lãi suất huy động và cho vay với các ngành ưu tiên.

NHNN yêu cầu các TCTD giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu hài hòa giữa giảm chi phí vốn, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Giảm lãi suất thực chất không nằm ở số lượng ngân hàng điều chỉnh lãi suất trên bảng niêm yết, mà ở chi phí vốn thực sự giảm, người vay tiếp cận thuận lợi hơn và hệ thống vẫn an toàn.

Các ngân hàng phải giảm ngay lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm và lãi suất cho vay 1,5-2%/năm. Động thái này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cũng đặt ra bài toán về lợi nhuận và chất lượng tài sản của ngành ngân hàng.

Ngân hàng xử lý 1,2 triệu tỷ đồng mỗi ngày, áp lực an ninh mạng gia tăng

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2026 sáng 22/10 tại Hà Nội, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết hệ thống ngân hàng Việt Nam đang xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

Quy mô này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về giám sát an ninh mạng, phát hiện gian lận và bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng số.

SeABank có nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa ra thông cáo cho biết HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT SeABank kể từ ngày 22/10/2026.

Quyết định này được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.