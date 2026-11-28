Ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Nam Việt (Navico, HOSE: ANV) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ANV nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026.

Trước giao dịch, ông Thiên đang sở hữu hơn 4,1 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng 1,55% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 5,1 triệu đơn vị, tương đương 1,93% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 ông Doãn Chí Thiên đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ANV kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực Nam Việt vào tháng 1/2026.

Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam Việt Doãn Chí Thiên tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ANV (Ảnh: ANV).

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, ông Thiên đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu. Tiếp đến, ông tiếp tục mua thêm 1 triệu cổ phiếu trong mỗi đợt giao dịch từ ngày 27/3 đến ngày 16/4 và từ ngày 28/7 đến ngày 11/8. Gần nhất, trong khoảng thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 16/10, vị lãnh đạo này tiếp tục mua thành công 1 triệu cổ phiếu ANV.

Ông Doãn Chí Thiên cũng là con trai ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Nam Việt.

Ở diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANV đang trong xu hướng giảm. Từ ngày 2/2 đến ngày 27/11, thị giá mã này giảm 45,7% từ 27.720 đồng xuống còn 15.050 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu ANV cũng đang giao dịch dưới đường trung bình động MA 200.

Nam Việt được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty TNHH Nam Việt, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đến năm 2000, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chế biến thủy sản, lĩnh vực kinh doanh chủ lực hiện nay.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026 Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 2.071 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 27% còn 206,66 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng thu hẹp từ 24,4% xuống 19,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 5.849 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 536,88 tỷ đồng, giảm 28,2%.

Năm 2026, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 50,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.