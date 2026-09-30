Con trai NSƯT Bá Anh trải lòng về chuyện ly hôn của bố mẹ cách đây 7 năm

NSƯT Bá Anh sinh năm 1974, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Văn “nghiện” trong "Những ngọn nến trong đêm". Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như: "Sóng ở đáy sông", "Đừng đùa với thời gian", "Hoa sữa về trong gió", "Có anh nơi ấy bình yên", "Thương ngày nắng về"… Anh cũng gặt hái nhiều thành công ở sân khấu kịch với nhiều vai diễn từng giành huy chương tại các kỳ hội diễn sân khấu.

Thành công, nổi tiếng với nghề diễn, nhưng chuyện đời tư của Bá Anh lại khá lận đận. Nam diễn viên và vợ cũ có với nhau ba người con trai. Sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định ly hôn. Năm 2023, Bá Anh bất ngờ công khai đã đăng ký kết hôn lần hai. Từ đó đến nay, Bá Anh sống kín tiếng bên người vợ hiện tại, cuộc sống bình dị nhưng ấm êm, hạnh phúc.

Diễn viên Bá Anh trong phim "Những ngọn nến trong đêm". Ảnh TL

Câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của NSƯT Bá Anh sau thời gian im ắng, nay khán giả mới hiểu rõ hơn qua lời chia sẻ của con trai của anh. Theo Thời báo VTV, xuất hiện cùng bố trong chương trình "Vui khỏe có ích" mới được phát sóng, Lê Bá Quang Minh - con trai NSƯT Bá Anh cho biết, hiện tại cậu đang sống cùng mẹ. Nhớ lại biến cố gia đình cách đây khoảng 7 năm, khi bố mẹ quyết định "đường ai nấy đi", cậu thanh niên năm ấy đã chọn cách không oán trách mà học cách chấp nhận và tự khoác lên mình một trọng trách mới.

"Hai người ly hôn xong, con bất đắc dĩ trở thành một người đàn ông trong gia đình. Nó không phải là về vấn đề tài chính mà nó là vấn đề hiện diện. Mình hiện diện trong căn nhà như thế nào, mình không còn chỉ là một người con nữa", con trai nam nghệ sĩ nghẹn ngào bộc bạch.

NSƯT Bá Anh và con trai tại chương trình "Vui khỏe có ích", Ảnh VTV

Dù mang trong lòng những xáo trộn, giằng xé, nhưng chính hoàn cảnh ấy đã trui rèn nên một chàng trai bản lĩnh, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm với mẹ và em. Vượt qua những tổn thương và áp lực của sự trưởng thành sớm, con trai NSƯT Bá Anh giờ đây đã tìm thấy định hướng riêng cho cuộc đời mình.

Lắng nghe những lời tâm sự của con, NSƯT Bá Anh không giấu được sự xúc động. Dù tổ ấm không còn trọn vẹn, nam nghệ sĩ cho biết, anh vẫn luôn nỗ lực hết sức để duy trì sợi dây gắn kết, mang lại hơi ấm gia đình cho các con.

"Bố nói với con là con ở lại giúp đỡ mẹ, chăm sóc em. Bố cố gắng làm sao kiếm được ngôi nhà gần đấy để cho mấy anh em con chạy qua chạy lại với nhau, để luôn luôn có hơi ấm của nhau", NSƯT Bá Anh tâm sự.

NSƯT Bá Anh xúc động trước những lời chia sẻ của con trai. Ảnh VTV

Nam diễn viên chọn cách rèn cho con sự cứng cỏi trong sóng gió. Nhìn sự chững chạc và độc lập của con trai hiện tại, anh bày tỏ niềm tự hào và hãnh diện. Đặc biệt, trong một phút trải lòng trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Bá Anh đã có sự đúc kết sâu sắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ: "Nếu bố có một góc nhìn như của con thì chưa chắc bố mẹ đã đổ vỡ".