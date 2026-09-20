Ngày 17/9, Leila Turner-Scott phát biểu trước ủy ban quốc hội Mỹ trong một phiên điều trần về tương lai của chính sách trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Washington, D.C. Người mẹ này khẳng định con trai tuổi thiếu niên của mình đã tử vong vì sốc ma túy sau khi làm theo lời khuyên từ ChatGPT.

Turner-Scottthúc giục chính phủ ban hành các quy định ngặt nghèo hơn đối với trí tuệ nhân tạo.“Chính quý vị là những người có quyền năng ngăn chặn điều này xảy ra với đứa con của người khác”, cô phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, Turner-Scott cho biết con trai mình, Sam Nelson, đã qua đời vì dùng quá liều trong phòng ngủ vào ngày 31/5/2025, ở tuổi 19. Turner-Scott mô tả con trai là người thông minh, hài hước và rất yêu động vật. Cô cũng chia sẻ rằng Sam là sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý học vào thời điểm qua đời.

Leila Turner-Scott kiện ChatGPT vì khiến con trai mình sốc ma túy.

Sam đã qua đời trong phòng ngủ do ngộ độc hỗn hợp kratom, Xanax và rượu. Chỉ vài giờ trước khi qua đời, Sam đã hỏi ChatGPT xem có an toàn không khi kết hợp kratom (một loại chất thảo mộc gây nghiện) với Xanax (một loại thuốc trị trầm cảm) và rằng ChatGPT đã nói với cậu rằng làm như vậy là an toàn.

Turner-Scott đã xem hết toàn bộ tin nhắn giữa con trai mình với ChatGPT sau khi cậu qua đời. Cô tin rằng phần mềm này đã cung cấp thông tin sai lệch cho Sam về các rủi ro an toàn liên quan đến việc sử dụng ma túy, cũng như khuyến khích cậu sử dụng ma túy nhiều lần.

Khi Sam hỏi liệu các định lượng hoặc sự kết hợp cụ thể có an toàn hay không, chatbot sẽ nói với cậu rằng “đều ổn thôi”.

“ChatGPT đã cung cấp cho con tôi các hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về liều lượng nhằm giúp nó phê thuốc. Con trai tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trí tuệ nhân tạo là an toàn”, người mẹ đau khổ nói thêm.

Cô cũng chỉ trích các tính năng bộ nhớ của ChatGPT, cáo buộc rằng nó cho phép hệ thống xây dựng hồ sơ về con trai mình và phản hồi khiến nạn nhân bị phụ thuộc cảm xúc.

Turner-Scott giải thích: “ChatGPT thường phản hồi bằng những câu như, ‘Tôi luôn ủng hộ bạn’, ‘Bạn có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì’ và thậm chí là ‘Tôi yêu bạn’. Thằng bé nghĩ rằng nó đang nghiên cứu các hợp chất với trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, mục tiêu của ChatGPT không phải là giữ cho Sam an toàn mà chỉ muốn giữ cho cậu ấy tiếp tục sử dụng sản phẩm”.

Theo quan điểm của cô, ChatGPT không được phép cung cấp lời khuyên y tế và sức khỏe. Bên cạnh đó, hành vi hoặc thu thập và lưu trữ dữ liệu người dùng cũng là thiếu đạo đức và trái pháp luật. Turner-Scott và gia đình đã đệ đơn kiện OpenAI, công ty sở hữu và vận hành ChatGPT, vào tháng 5/2026.

Người phát ngôn của OpenAI (công ty mẹ của ChatGPT) gọi tình huống này là đau lòng: “ChatGPT không thay thế cho việc chăm sóc y tế hoặc sức khỏe tâm thần và chúng tôi tiếp tục củng cố cách thức phản hồi của nó trong các tình huống nhạy cảm và cấp bách với sự đóng góp từ các chuyên gia”.