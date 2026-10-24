Con trai nghệ sĩ Vân Dung 'nổi da gà' khi lần đầu mẹ lộ nét quyến rũ

Tiếp nối thành công của buổi ra mắt tại TPHCM cùng thành tích vươn lên dẫn đầu Top 1 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên, bộ phim điện ảnh Án Mạng Karaoke đã chính thức tổ chức buổi công chiếu tại Hà Nội.

Tại sự kiện giao lưu ở Hà Nội, bên cạnh sự xuất hiện dàn diễn viên gồm: Nghệ sĩ Vân Dung, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm buổi công chiếu còn có sự góp mặt của những người thân yêu nhất đối với các nghệ sĩ cùng hội bạn bè tri kỷ lâu năm đã mang đến bầu không khí vô cùng xúc động, gần gũi và ngập tràn tiếng cười.

Con trai Vân Dung nổi da gà trước cảnh quyến rũ của mẹ và Thanh Sơn.

Con trai Vân Dung "đóng băng đầu óc", nổi da gà khi chứng kiến cảnh tình cảm của mẹ

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào khoảnh khắc con trai của nghệ sĩ Vân Dung – diễn viên trẻ Long Vũ diện áo dài đỏ đồng điệu cùng mẹ, trực tiếp bước lên sân khấu giao lưu cùng đoàn làm phim ngay sau khi suất chiếu kết thúc.

Trước đó, cả Vân Dung và Thanh Sơn đều từng bày tỏ sự hồi hộp, tò mò không biết người thân và đặc biệt là cậu con trai Long Vũ sẽ phản ứng ra sao khi tận mắt xem phân cảnh tình cảm táo bạo của hai chị em trên màn ảnh rộng.

Chia sẻ về cảm xúc khi theo dõi màn hóa thân của mẹ và đàn anh Thanh Sơn trên màn ảnh rộng, Long Vũ hóm hỉnh cho biết: "Thật ra ngày hôm nay khi xem bộ phim, cái đầu tiên phải thú thật với mọi người là lần đầu tiên em được nhìn thấy tính cách này của mẹ ở trên màn ảnh. Và em xem cái khoảnh khắc đấy anh ạ, cái khoảnh khắc đấy... thì vô tình lúc đấy đầu óc em bị xóa băng luôn, và gáy em dựng hết cả da gà ở đây...".

Thanh Sơn lột xác "ngầu" khác lạ và thông điệp chữa lành sâu sắc của bộ phim

Bên cạnh sự đồng hành của mẹ ruột Vân Dung và mẹ ruột Thanh Sơn tại hàng ghế khán giả còn ghi nhận những chia sẻ đầy tâm huyết từ những người bạn, đồng nghiệp thân thiết của hai diễn viên.

Là người bạn gắn bó hơn 30 năm với nghệ sĩ Vân Dung và từng nhiều lần hợp tác cùng diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Hoàng Yến không giấu được sự xúc động ngay khi bước ra từ phòng chiếu.

Nhận xét về vai diễn Vân Dung, Hoàng Yến bày tỏ: "Chị thương bạn chị quá. Gần 30 năm có nhau, lần đầu tiên chị thấy bạn mình quyến rũ tới vậy. Thêm vào đó, bạn rất là cương trực và khí chất, giận dữ…”.

Không chỉ ấn tượng trước màn hóa thân của bạn thân, nữ diễn viên còn dành nhiều lời khen ngợi cho chiều sâu nội dung và giá trị nhân văn mà Án Mạng Karaoke truyền tải phía sau lớp vỏ bọc trinh thám – hài giật gân.

Đặc biệt, khi được hỏi về màn thể hiện của diễn viên Thanh Sơn trong vai Trực – một nhân vật có ngoại hình gai góc và tâm lý phức tạp khác hẳn hình tượng lịch lãm thường thấy trên sóng truyền hình, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: "Thanh Sơn lần đầu mà chị thấy kiểu ngầu ngầu như thế đấy! Trước nay, Sơn hay làm phim với chị là những vai rất nghiêm túc. Chị thấy là đây là một nét mới của Sơn, Sơn nên phát huy Sơn nha!".

Bộ phim Án Mạng Karaoke xoay quanh chuyến đi “chữa lành” tới một ngọn núi cách biệt của một nhóm người. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung) - một người phụ nữ với đam mê ca hát mãnh liệt đã mang đến nỗi ám ảnh cho những người xung quanh bằng chất giọng tra tấn. Đỉnh điểm của bi kịch là khi bà Thủy bị sát hại dã man với chiếc micro cắm chặt vào miệng. Cái chết tức tưởi này nhanh chóng biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, nơi mọi nhân vật đều trở thành kẻ tình nghi và hàng loạt góc khuất, động cơ giết người dần được hé lộ.