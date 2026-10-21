Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ?

Chia sẻ trên trang cá nhân, MC, diễn viên Đan Lê từng cho biết, hè nào cô cũng cùng con chụp một tấm ảnh. Không phải để "sống ảo" mà là để sống thật - thật đến từng centimet trưởng thành của con. "Năm ngoái, Khải Minh mới nhỉnh hơn mẹ một chút. Vậy mà năm nay, bạn ấy đã vượt mẹ 13cm. Lúc đứng tựa lưng vào con, mình cũng hơi giật mình vì không chỉ chiều cao mà tấm lưng con cũng bắt đầu có sự vững chãi của một cậu thanh niên đang lớn", Thanh Niên Việt dẫn lại lời chia sẻ của cô.

"Cả nhà vẫn đùa: "Lớn như thổi!" Nhưng làm mẹ, mình hiểu, không có sự phát triển nào là "bỗng dưng". Và các con luôn cần người lớn đủ hiểu đồng hành - những người tạo ra môi trường, xây dựng thói quen và hỗ trợ các con phát triển". "Mỹ nhân thời tiết" cho hay, với cô, hè luôn là một cột mốc đáng giá. Nó không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian lý tưởng để con kết nối và chuyển mình. Sau mỗi mùa hè, con không chỉ cao lớn hơn mà cả suy nghĩ, cảm xúc, cách nói chuyện… cũng thêm phần khôn lớn. Hè là lúc nhịp sống của con được rộng rãi: Không còn lịch học dày đặc. Lúc này, Đan Lê luôn chú ý chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Con được ngủ sâu và đủ. Bữa ăn cũng trở nên phong phú, lành mạnh hơn, tập trung dinh dưỡng phát triển chiều cao - nữ diễn viên cho hay.

Chia sẻ về phương pháp giúp con cao lớn, Đan Lê cho biết: Nên lưu ý ăn nhiều thực phẩm gì. Ví dụ ăn nhiều thức ăn nhanh, chế biến sẵn, đồ ngọt, nước uống có gas... thì nhiều không đồng nghĩa với tốt. Nên là chú ý cho bạn ăn nhiều rau xanh, thực phẩm có hàm lượng canxi cao, đầy đủ các nhóm chất và là thực phẩm tươi, ít chế biến gia vị, chiên rán nhé".

MC Đan Lê kết hôn với đạo diễn Khải Anh vào năm 2011. Cặp đôi có với nhau hai cậu con trai là Khải Minh và Khải Nguyên. Bên cạnh sự nghiệp đáng chú ý cùng một tổ ấm hạnh phúc, MC Đan Lê còn được nhiều người ngưỡng mộ vì là một người vợ, người mẹ khéo léo và đảm đang. Thi thoảng cô lại chia sẻ những bữa ăn gia đình làm đông đảo người hâm mộ "phát thèm". Ngôi sao cho hay.

Mâm cơm gia đình mà cô chuẩn bị, luôn là những món ăn truyền thống nhưng giàu dinh dưỡng. Đó là nồi chạch sông kho với nghệ tươi mộc mạc mà ngon mắt. Đan Lê dí dỏm bày tỏ: "Vầng, kho xong nồi chạch sông với nghệ tươi, tôi lại tần ngần ngồi nghĩ, xem tối nay nên ăn 1 hay 2 bát cơm các bác ạ".

Đan Lê từng chia sẻ nhiều bữa ăn vừa chất lượng, vừa đẹp mắt. Luôn có đủ đạm, đường, chất xơ, tinh bột và chất béo.

Cô tự khen: "Cơm cá, canh ngao ngon tuyệt!"

Đơn giản với gà rang gừng và các món rau cũng đủ hao cơm rồi.

Người đẹp cũng chịu khó "đổi gió" thực đơn cho gia đình, khi thì ngập hải sản...

... Khi lại là chả cá lăng chấm mắm tôm mang hương vị đặc biệt.

Thịt nướng Hàn Quốc tại nhà ngon chẳng kém ở tiệm.

Hay món Cheese buldak - gà xào phô mai của cô khiến các con rất thích thú.

Và rất nhiều món ăn khác luôn thay đổi trong bữa ăn gia đình.