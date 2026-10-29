Con trai mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt tiền

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính một phụ nữ 5 triệu đồng do để xảy ra tình trạng thay đổi kích thước xe máy thuộc sở hữu của mình.

Cán bộ Đội CSGT số 3 lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai mẹ con. Ảnh DH

Trước đó, qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng CSGT phát hiện hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, thuộc xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an xã Ia Băng tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển và chủ sở hữu phương tiện.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe máy thuộc sở hữu của bà K. (SN 1982, trú tại xã Ia Băng).

Làm việc với lực lượng công an, bà K. cho biết, con trai là Kh. (SN 2004) đã tự ý lấy xe máy đi sử dụng. Trong quá trình di chuyển đến khu vực cánh đồng điện gió, Kh. còn quay lại hình ảnh để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đã bị độ chế, một số bộ phận bị thay đổi, không còn đúng hình dáng, kích thước theo thiết kế của nhà sản xuất.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Kh. số tiền 1 triệu đồng về 2 hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu một bên.

Đối với bà K., cơ quan công an quyết định xử phạt 5 triệu đồng do để xảy ra tình trạng thay đổi kích thước xe máy thuộc sở hữu của mình.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng xe máy, đặc biệt là tình trạng tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng và kích thước phương tiện so với thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.