Con trai Lý Tiểu Long có kế thừa 'gia nghiệp' của cha?

Lý Tiểu Long được xem là một huyền thoại võ thuật, diễn viên góp phần đưa phim kung fu Hong Kong vươn tầm quốc tế. Ông kết hôn với Linda Lee Cadwell năm 1964 và có hai người con là Brandon Lee, sinh năm 1965, và Shannon Lee, sinh năm 1969. Sau khi cha qua đời ở tuổi 32, cả hai đều có những cách riêng để tiếp nối di sản của gia đình. Tuy nhiên, nếu Brandon lựa chọn con đường diễn xuất và phim hành động, Shannon lại dành phần lớn sự nghiệp để gìn giữ, phát triển những giá trị mà cha để lại.

Brandon Lee sớm tiếp xúc với võ thuật và lớn lên trong cái bóng của người cha nổi tiếng. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng gia đình, anh lựa chọn theo đuổi diễn xuất, từng bước xây dựng sự nghiệp trong dòng phim hành động.

Diễn viên Brandon Lee - con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - lựa chọn theo con đường sự nghiệp diễn xuất võ thuật của cha.

Brandon tham gia nhiều tác phẩm như Legacy of Rage (1986), Showdown in Little Tokyo (1991) và Rapid Fire (1992). Những bộ phim này giúp anh thể hiện khả năng kết hợp võ thuật với diễn xuất, đồng thời tạo dựng hình ảnh riêng tại Hollywood.

Dù có những điểm tương đồng với Lý Tiểu Long về kỹ năng chiến đấu và lựa chọn nghề nghiệp, Brandon không đơn thuần sao chép phong cách của cha. Anh hướng đến dòng phim hành động Mỹ hiện đại, với những vai diễn mang màu sắc riêng. Đến đầu thập niên 1990, Brandon được xem là gương mặt triển vọng, có cơ hội phát triển sự nghiệp nếu tiếp tục được trao những vai diễn phù hợp.

Đáng tiếc, hành trình ấy đột ngột khép lại vào ngày 31/3/1993. Trong quá trình quay The Crow (Quạ Đen), Brandon gặp tai nạn do súng đạo cụ có chứa đạn thật và qua đời ở tuổi 28. Khi đó, anh chưa kịp kết hôn với vị hôn thê Eliza Hutton và còn nhiều dự định phía trước.

Brandon Lee - con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - qua đời ở tuổi 28 khi đang quay phim The Crow , khép lại hành trình sự nghiệp với nhiều dự định dang dở.

The Crow được hoàn thành và phát hành năm 1994, trở thành tác phẩm gắn liền với tên tuổi Brandon. Sự ra đi của anh khiến công chúng không khỏi tiếc nuối khi cả cha lẫn con đều qua đời lúc sự nghiệp còn nhiều tiềm năng phát triển.

Khác với anh trai, Shannon Lee, sinh ngày 19/4/1969, lựa chọn con đường kết hợp diễn xuất, sản xuất và bảo tồn di sản gia đình. Bà từng tham gia các tác phẩm như Dragon: The Bruce Lee Story, High Voltage và Enter the Eagles, đồng thời có thời gian hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Hiện Shannon Lee 57 tuổi. Bà giữ vai trò điều hành Bruce Lee Enterprises và chủ tịch Bruce Lee Foundation, hai tổ chức gắn với việc quản lý di sản, tên tuổi và triết lý của cha.

Shannon Lee - con gái của huyền thoại Lý Tiểu Long - hiện là người điều hành tổ chức quản lý di sản của cha.

Thông qua các hoạt động giáo dục, chương trình võ thuật và dự án cộng đồng, Shannon góp phần đưa tư tưởng của Lý Tiểu Long đến với thế hệ trẻ. Quỹ Bruce Lee Foundation do bà cùng mẹ thành lập năm 2002, sau đó phát triển những chương trình hướng đến việc xây dựng sự tự tin, khả năng thích ứng và sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên.

Dù Brandon không có đủ thời gian để tiếp nối sự nghiệp điện ảnh của cha, những gì anh để lại vẫn có vị trí riêng trong lịch sử phim hành động. Trong khi đó, Shannon tiếp tục duy trì di sản của Lý Tiểu Long theo hướng lâu dài hơn, để tên tuổi và triết lý của huyền thoại võ thuật không chỉ tồn tại trên màn ảnh mà còn được truyền lại qua nhiều thế hệ.