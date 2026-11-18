Mới đây, hai mẹ con Lê Phương gây xúc động khi cùng nhau đến nhà cố nghệ sĩ Quý Bình để tưởng nhớ anh nhân dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đứng trang nghiêm bên bàn thờ của người đồng nghiệp, người tri kỷ từng gắn bó với cô trong chặng đường dài nghệ thuật. Đáng chú ý, hình ảnh Cà Pháo - con trai Lê Phương gây chú ý khi nay cậu đã cao lớn, trưởng thành hơn.

Cà Pháo và mẹ Lê Phương đến viếng cố nghệ sĩ Quý Bình.

Sinh năm 2012, Cà Pháo (hay Lê Quốc Phước Thiên) là con trai cả của Lê Phương. Ở tuổi 14 và đang học lớp 9, Cà Pháo đã cao hơn mẹ gần một cái đầu. Nhiều bức ảnh chụp chung gần đây giữa Lê Phương và con trai khiến người hâm mộ trầm trồ bởi ngoại hình sáng sủa, chững chạc của cậu bé.

Cà Pháo 14 tuổi đã cao hơn 1m8.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Cà Pháo còn ghi điểm bởi thành tích học tập ấn tượng. Đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, cậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, đồng thời từng được bầu làm lớp phó học tập nhờ thành tích học tập ổn định. Ngoài ra, Cà Pháo còn tích cực tham gia văn nghệ, hoạt động ngoại khóa ở trường và biết chơi thể thao (bơi, đá bóng, bóng rổ) cũng như đàn, hát.

Ở nhà, Cà Pháo là cậu con trai cả với tính cách tình cảm, biết quan sát và vô cùng tinh tế. Có bố mẹ thường xuyên bận rộn, cậu luôn ý thức được việc tự lập trong học tập và sinh hoạt. Lê Phương và ông xã Trung Kiên nhiều lần tiết lộ rằng Cà Pháo luôn biết cách che chở, quan tâm bố mẹ và các em trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Đặc biệt kể từ khi Lê Phương lên xe hoa cùng Trung Kiên vào năm 2016, nam ca sĩ luôn xem Cà Pháo như con ruột, dành trọn sự quan tâm từ việc chăm sóc sức khỏe, định hướng học tập cho đến những buổi vui chơi cuối tuần. Chính sự chân thành, kiên nhẫn và ấm áp của "ba Kiên" đã giúp tình thân giữa cả hai ngày càng gắn kết, khăng khít.