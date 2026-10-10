Con trai kết hôn với người phụ nữ nhà nghèo, mẹ giăng bẫy cực thủ đoạn hòng ép con dâu ly hôn

Theo ChosunBiz, câu chuyện được đề cập trong chương trình truyền hình Hàn Quốc Detectives' Trade Secrets của đài Channel A, phát sóng ngày 11/5/2026. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là một phụ nữ từng làm nghề tắm hơi, kỳ cọ cho các phu nhân thuộc giới nhà giàu Hàn Quốc. Khi còn trẻ, bà tận dụng những thông tin nghe được từ khách hàng để tích góp tiền bạc, sau đó xây dựng sự nghiệp kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Tuy nhiên, dù đã có tiền bạc và địa vị, bà vẫn mặc cảm về xuất thân của mình. Chính điều đó khiến bà luôn mong muốn con trai kết hôn với một người phụ nữ thuộc gia đình danh giá.

Trái với kỳ vọng của mẹ, con trai bà kết hôn với một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từng làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp của bà. Hai người đi đến hôn nhân sau khi cô gái mang thai trước khi cưới. Người mẹ chồng không hài lòng với lựa chọn của con trai, trong khi những lời bàn tán về xuất thân của bà cũng khiến bà càng ám ảnh chuyện địa vị gia đình.

Người mẹ chồng không hài lòng về con dâu chỉ vì xuất thân thấp kém. Ảnh minh họa

Từ đó, bà kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của con dâu, từ việc ăn mặc, ăn uống đến các mối quan hệ xã hội. Áp lực kéo dài khiến người phụ nữ rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, sau đó bị sảy thai và mắc chứng rối loạn hoảng sợ.

Bước ngoặt xảy ra khi người mẹ chồng biết người phụ nữ đang qua lại với con trai mình là con gái của một gia đình có nền tảng học thuật danh giá. Ông ngoại của cô từng giữ chức hiệu trưởng đại học, còn cha cô là giáo sư.

Cho rằng đây là cơ hội để con trai bước vào một gia đình có địa vị cao hơn, người mẹ chồng nảy sinh ý định sắp đặt cuộc ly hôn cho con.

Lấy lý do giúp con dâu điều trị chứng rối loạn hoảng sợ, bà đưa cô đến một xưởng gốm do người đàn ông trẻ mà bà có quan hệ chu cấp lâu năm điều hành. Theo nội dung chương trình được ChosunBiz dẫn lại, bà đã sắp đặt để người này tiếp cận con dâu và khiến hai người phát sinh quan hệ ngoài hôn nhân.

Không nhận ra mình đang bị lợi dụng, người con dâu dần rơi vào mối quan hệ với người đàn ông tại xưởng gốm. Cô thậm chí đưa nhân tình về nhà riêng của hai vợ chồng và nghĩ đến việc ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới với người tình.

Khi mọi chuyện diễn ra theo hướng bà mong muốn, người mẹ chồng cố tình làm lộ mối quan hệ ngoài luồng của con dâu. Bà sử dụng chuyện này làm căn cứ gây sức ép, thúc đẩy cuộc ly hôn giữa con trai và vợ.

Cuối cùng, người con trai ly hôn người vợ hiện tại và kết hôn với người phụ nữ thuộc gia đình giáo sư như mẹ anh mong muốn.

Theo ChosunBiz, những tình tiết của vụ việc khiến các khách mời trong chương trình không khỏi bất bình.

Ca sĩ Byul, người tham gia với vai trò thám tử khách mời, nhận xét đây chẳng khác nào cuộc so tài xem ai là người sai trái hơn. Trong khi đó, nữ diễn viên Yoon In-na bày tỏ sự ngán ngẩm trước lòng tham dường như không có điểm dừng của các nhân vật.

Byul cũng chia sẻ rằng câu chuyện khiến cô nhận ra cuộc sống bận rộn, nhiều tiếng cười của chính mình hạnh phúc đến thế nào. Cô đồng thời bày tỏ tình cảm dành cho chồng là nam ca sĩ Haha.

Câu chuyện được chương trình đưa ra không chỉ gây chú ý bởi hành động thao túng của người mẹ chồng mà còn bởi sự phản bội của người chồng và lựa chọn của người con dâu. Mỗi nhân vật đều có những hành động gây tranh cãi, biến mối quan hệ gia đình vốn phức tạp thành một chuỗi toan tính và tổn thương.