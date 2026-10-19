'Con trai' Huyền Lizzie tăng 5 kg để vào vai Khang 'béo'

Trong "Căn nhà không mái che", Minh Xíu đảm nhận vai Khang, con trai của Hạnh (Huyền Lizzie) và em trai của Thơ (Thu Hà Ceri). Cậu bé lớn lên trong gia đình có nhiều mâu thuẫn, với người bố tên Bình (Doãn Quốc Đam). Những bất ổn trong quan hệ giữa bố mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của Khang, dù cậu vẫn dành tình cảm cho bố, đồng thời luôn gắn bó với mẹ và chị gái.

Khang "béo" có tính cách ham ăn, ham chơi, thường dùng nụ cười và vẻ hồn nhiên để đối diện với những chuyện xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, nhân vật không chỉ mang đến tiếng cười, đằng sau vẻ ngoài vô tư là một đứa trẻ giàu tình cảm, phải chứng kiến những tổn thương trong gia đình nhưng chưa đủ trưởng thành để hiểu và giải quyết mọi chuyện.

Khang gây chú ý bởi không vì những hành động sai trái của bố mà hoàn toàn mất đi tình cảm dành cho người cha. Khi trò chuyện với Sơn (Sơn Tùng), cậu bé vẫn khẳng định: “Trừ những lúc em sợ bố ra thì em vẫn yêu bố... Tại vì bố là bố của em mà”. Với cậu, tình thân vẫn là điều tự nhiên, khó có thể cắt đứt chỉ vì những biến cố xảy ra.

Minh Xíu trong vai Khang - con trai của Hạnh (Huyền Lizzie). Ảnh VTV

Ngay từ những tập đầu, Minh Xíu thu hút sự chú ý qua cách thể hiện nhân vật ở cả những phân đoạn hài hước lẫn tình huống giàu cảm xúc. Cậu bé Khang có thể khiến người xem bật cười bởi sự tinh nghịch, nhưng cũng có những khoảnh khắc cho thấy tình cảm dành cho những người thân.

Sự chuyển đổi giữa hai sắc thái là thử thách với diễn viên nhí, nhất là khi nhân vật phải đối diện với những biến cố vượt quá khả năng thấu hiểu của một đứa trẻ.

Khang và Thơ đôi mắt đỏ hoe khi chờ ở bên ngoài tòa án, nơi bố mẹ đang hoàn tất ly hôn. Ảnh VTV

Theo Thời báo VTV, để tạo hình khác với những vai diễn trước, Minh Xíu chủ động thay đổi ngoại hình. Trước khi phim bấm máy, em tăng khẩu phần ăn và tăng khoảng 3 kg. Trong quá trình quay, em tăng thêm 2 kg, tổng cộng 5 kg so với trước đó. Sự thay đổi này giúp em có diện mạo phù hợp hơn với hình ảnh Khang béo mà ê-kíp xây dựng.

Theo Minh Xíu, nhân vật có phần khó thể hiện hơn những vai em từng đảm nhận bởi đòi hỏi khả năng chuyển đổi cảm xúc liên tục. Em vừa phải giữ nét đáng yêu, hài hước trong những tình huống đời thường, vừa thể hiện được tâm trạng ở các phân đoạn gia đình xảy ra mâu thuẫn. Với em, thử thách không chỉ nằm ở tạo hình mà còn ở cách truyền tải cảm xúc để khán giả cảm nhận được tình cảm của Khang dành cho những người thân.

Minh Xíu và hình ảnh xúc động khi gia đình lâm vào cảnh chia ly. Ảnh VTV

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, biệt danh Minh Xíu, sinh năm 2016. Trước "Căn nhà không mái che", Minh Xíu từng tham gia một số phim truyền hình như: "Cha tôi, người ở lại", "Cách em 1 milimet", "Đồng hồ đếm ngược" và phim điện ảnh "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Ngoài diễn xuất, Minh Xíu yêu thích chơi trống và bóng rổ. Sau giờ học, em dành thời gian cho những sở thích cá nhân bên cạnh công việc trên phim trường.