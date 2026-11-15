'Con trai' Hồng Đào thành diễn viên nhờ 1 bức ảnh, mê đắp mặt nạ mỗi ngày

Trong suốt 10 năm, mỗi lần nghe tin Vũ Ngọc Đãng chuẩn bị bấm máy phim mới, diễn viên Trần Huy Anh lại chủ động nhắn tin xin cho thử vai.

Trò chuyện với VietNamNet nhân dịp Ngày con còn mẹ ra rạp, "con trai" của Hồng Đào trong phim cho biết chính Vũ Ngọc Đãng là người đặt cho anh nghệ danh Huy Anh. Với nam diễn viên, đạo diễn không chỉ là thầy, là người có ơn mà còn là thần tượng trong nghề.

Cơ duyên từ 1 lượt thích của Vũ Ngọc Đãng

Năm 2016, Huy Anh đăng 1 bức ảnh lên Facebook và bất ngờ được Vũ Ngọc Đãng bấm thích. Lời mời thử vai sau đó đưa anh đến với vai Cuội trong Hotboy nổi loạn 2, vai diễn điện ảnh đầu tay. Trước đó, anh theo học ngành Quản lý âm nhạc và từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với lĩnh vực này.

Nhìn lại, Huy Anh tin rằng cuộc đời mình đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác nếu thiếu lượt thích ấy. Anh coi đó là cái duyên vì chỉ 1 hành động rất nhỏ của người khác lại mở ra cánh cửa lớn. Con đường hiện tại chưa hẳn hoàn hảo nhưng anh khẳng định chưa từng hối tiếc.

Diễn viên Huy Anh bên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và diễn viên phim "Ngày con còn mẹ".

Từ Cuội, Tấn Lộc, Lợi đến Pháo, phần lớn vai diễn quan trọng của Huy Anh đều nằm trong phim của Vũ Ngọc Đãng. Anh cho rằng đạo diễn đã nhìn thấy ở mình điều gì đó hợp với những nhân vật anh muốn kể, đồng thời trao cho Huy Anh nhiều cơ hội thử sức với các màu sắc khác nhau. Vì vậy, anh không ngại khi bị gọi là diễn viên của Vũ Ngọc Đãng.

Dẫu vậy, Huy Anh không muốn bị đóng khung, mong khán giả nhìn nhận qua nhiều dạng vai, không chỉ giới hạn trong phim của một đạo diễn và muốn thử thách ở những giới hạn mới.

2 năm vắng bóng và lời dặn của người thầy

Sau Cô dâu hào môn (2024), Huy Anh vắng bóng màn ảnh rộng 2 năm. Anh cho biết khoảng lặng này không đến từ biến cố nào mà chưa gặp kịch bản và nhân vật thật sự phù hợp, dù luôn muốn được đóng phim liên tục. Theo anh, nghệ thuật cần đúng thời điểm, không phải cứ muốn là có ngay 1 vai diễn hợp.

Quãng thời gian ấy giúp Huy Anh nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm tốt. Một lời của Vũ Ngọc Đãng khiến anh trăn trở rất lâu: “Diễn viên diễn hay hay dở đôi khi không quan trọng bằng việc phải diễn sao cho thú vị”. Từ đó, Huy Anh nhận ra diễn xuất không chỉ là thể hiện cảm xúc hay hoàn thành vai mà phải khiến nhân vật có màu sắc riêng để khán giả muốn dõi theo. Anh dành thời gian trau dồi và tích lũy trải nghiệm cho cơ hội tiếp theo.

Vai Pháo trong "Ngày con còn mẹ"

Trở lại với Ngày con còn mẹ, nam diễn viên háo hức nhiều hơn lo lắng dù áp lực là điều khó tránh. Phim xoay quanh bà Tím (Hồng Đào) và 2 người con Mây (Phương Anh Đào), Pháo (Huy Anh). Pháo là con trai được mẹ dồn tiền mở công ty, mua xe, nguyên nhân khiến em gái tủi thân suốt nhiều năm.

Huy Anh muốn hiểu nhân vật trọn vẹn để thể hiện cả mặt đáng yêu lẫn khuyết điểm.

Hồng Đào là nghệ sĩ Huy Anh yêu mến từ lâu. Được đứng chung khung hình, gọi đàn chị bằng tiếng mẹ trên phim là cảm giác khó diễn tả bởi trước đây anh chỉ ngưỡng mộ từ xa. Ở các cảnh đối đầu, tranh cãi gia đình với Hồng Đào và Phương Anh Đào, anh cho rằng điều khó nhất không phải nói lớn tiếng hay thể hiện sự giận dữ mà là giữ cảm xúc chân thật. Có phân đoạn phải tập trung cao độ để bắt kịp nhịp diễn và năng lượng của bạn diễn nhưng anh không coi đó là bị lấn lướt mà là cơ hội học hỏi.

Ngoài đời, Huy Anh là con út trong nhà và thừa nhận có vài nét giống Pháo như vô tư, hồn nhiên, được mọi người yêu thương. Bộ phim khiến anh nghĩ nhiều hơn về tình cảm cha mẹ - con cái. Theo anh, điều đáng sợ nhất không phải những cuộc cãi vã mà là khi không còn cơ hội nói lời xin lỗi, cảm ơn với người thân. Sau phim, Huy Anh tự nhắc mình chủ động hỏi han, gọi điện, ăn cơm và trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn.

Độc thân, mê đắp mặt nạ và khao khát vai phản diện

Khi rẽ sang diễn xuất, Huy Anh biết gia đình có lo lắng. Anh chọn cách chứng minh tình yêu nghề bằng sự nghiêm túc và kết quả công việc, coi sự ủng hộ, tự hào của bố mẹ là động lực lớn.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn độc thân và dành sự tập trung cho công việc. Anh không đặt thời hạn cho chuyện tình cảm, chỉ mong khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc sẽ đủ trưởng thành để yêu thương và có trách nhiệm với người đồng hành. Theo anh, gia đình hạnh phúc không cần hoàn hảo, quan trọng là biết tôn trọng, lắng nghe và cùng vượt qua khó khăn.

Huy Anh rất mê đắp mặt nạ, có ngày đắp 3-4 miếng vì khá quan tâm đến chăm sóc da và ngoại hình.

Chia sẻ với VietNamNet về điều khán giả chưa biết, Huy Anh kể rất mê đắp mặt nạ, có ngày đắp 3-4 miếng vì khá quan tâm đến chăm sóc da và ngoại hình.

Ước mơ lớn nhất của Huy Anh là trở thành ngôi sao phòng vé, có những bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận. Sau Pháo, anh muốn thử sức với vai phản diện nhiều mưu mô, gai góc hoặc nội tâm phức tạp để bước ra khỏi vùng an toàn và chứng minh mình có thể đảm nhận nhiều dạng vai hơn.

Diễn viên Huy Anh Trần Huy Anh sinh năm 1989, lớn lên tại Nha Trang (Khánh Hòa), là con út trong gia đình có bố mẹ kinh doanh gốm sứ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành Quản lý âm nhạc, ra trường tiếp tục học Trường Sân khấu Điện ảnh và tham gia sân khấu kịch. Năm 2017, anh có vai diễn điện ảnh đầu tay với nhân vật Cuội trong phim Hot boy nổi loạn 2. Anh tiếp tục gây dấu ấn với vai Tấn Lộc trong phim truyền hình Mẹ ác ma, cha thiên sứ (2021) đóng cùng Minh Hằng. Năm 2024, anh tái hợp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong phim Cô dâu hào môn. Năm 2026, Trần Huy Anh đảm nhận vai Pháo trong phim điện ảnh Ngày con còn mẹ.

Huy Anh trong phim "Ngày con còn mẹ":

Ảnh: NVCC, video: NSX