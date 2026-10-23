Con trai Đan Trường 9 tuổi sở hữu 3 doanh nghiệp, ngoại hình ngày càng giống bố

Bước sang tuổi lên 9, cậu bé Mathis Thiên Từ đốn tim công chúng bởi ngoại hình bảnh bao, điển trai và được nhận xét là ngày càng mang nhiều nét giống người bố nổi tiếng Đan Trường.

Nhân ngày 20/10, Đan Trường đăng tải hình ảnh chụp với con trai - bé Mathis Thiên Từ đồng thời gửi lời chúc đến các bà, các mẹ.

Cậu bé Mathis Thiên Từ càng lớn càng giống ba Đan Trường. Ảnh: FBNV

Theo dõi bức ảnh của hai cha con, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho bé Thiên Từ khi ngày càng thừa hưởng đôi mắt sâu cùng nụ cười rạng rỡ của bố Đan Trường. Nhìn ngắm diện mạo hiện tại, không ít người còn tin rằng cậu bé sẽ còn vượt qua bố về độ điển trai lúc trưởng thành.

"Ảnh này nhìn Thiên Từ đẹp trai hơn cả ba Trường, ba Trường xếp thứ 2 thôi nha", "Tấm hình này hai cha con trông giống nhau khủng kịch luôn anh ơi", các tài khoản hào hứng bình luận.

Mathis Thiên Từ là con trai của nam ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên. Cậu bé sinh năm 2017. Bé Mathis Thiên Từ, con trai của ca sĩ Đan Trường, thường xuyên nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình điển trai và những đường nét gương mặt nổi bật.

Đáng chú ý, chính ca sĩ Đan Trường từng bộc bạch rằng con trai hiện tại chưa thực sự giống mình, song cậu bé lại chính là “bản sao” hoàn hảo của anh thời còn nhỏ. Khi nam ca sĩ chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của hai cha con, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự tương đồng từ khuôn mặt đến các đường nét tự nhiên.

Vẻ ngoài điển trai của Mathis Thiên Từ khi lên 9 tuổi.

Giọng ca từng tiết lộ bố ruột của anh mang dòng máu lai Pháp, bởi thế nam ca sĩ thừa hưởng một phần nét lai ấy. Anh cũng vui vẻ cho biết bản thân có khoảng 30% nét lai, đồng thời nhận định rằng diện mạo đã biến đổi theo thời gian nên ngoại hình bây giờ có phần khác xưa. Chi tiết này càng làm cho câu chuyện Thiên Từ giống hệt bố lúc nhỏ thêm phần lôi cuốn, nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Bé Mathis Thiên Từ - con trai ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên, gây chú ý khi được gia đình định hướng kinh doanh từ khi còn rất nhỏ với 3 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mathis hiện nắm giữ thương hiệu Bé Mathis - đơn vị chuyên về sản phẩm thời trang, giày dép cùng nước hoa, vốn được người mẹ doanh nhân gây dựng cho em ngay từ khi mới hơn 2 tuổi.

Con trai nam ca sĩ "Tình khúc vàng" bắt đầu kinh doanh từ rất sớm.

Bên cạnh đó, Thiên Từ quản lý mô hình kinh doanh bánh ngọt mang thương hiệu Bon Beignet và hệ thống quán cà phê tại Mỹ. Đến tháng 11/2025, mô hình cà phê đã có 3 cơ sở tại San Jose, bang California, trong khi gia đình cũng từng mở thêm cửa hàng bánh ngọt tại Campuchia.

Dù đã ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp, cùng nỗ lực nuôi dạy con cái.

Không dừng lại ở việc tạo điều kiện cho con làm quen với thương trường, doanh nhân Thủy Tiên còn rèn luyện cho Thiên Từ qua các công việc thực tế như xem hóa đơn, đi giao hàng, làm bánh, bưng bê hay dọn dẹp ở cửa hàng. Thông qua đó, quý tử nhỏ được tiếp cận thực tế với cách thức vận hành, xây dựng ý thức trách nhiệm cũng như thấu hiểu giá trị của sức lao động.