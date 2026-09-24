Con trai Đại sứ Israel tại Mỹ nguy kịch sau vụ đâm xe ở Bờ Tây

Hiện trường vụ đâm xe

Theo quân đội và cảnh sát Israel, một người Palestine điều khiển ô tô lao vào chốt an ninh nằm trên tuyến đường chính nối Jerusalem với Tel Aviv, khiến quân nhân Neria Leiter, con trai Đại sứ Israel tại Mỹ, bị thương nghiêm trọng.

Lực lượng tại hiện trường sau đó nổ súng, khiến người điều khiển phương tiện thiệt mạng trong lúc tìm cách rời khỏi khu vực.

Bộ Y tế Palestine xác định người điều khiển phương tiện là Mahmoud Suleiman. Cơ quan này cho biết phía Israel đang giữ thi thể người này.

Nhân viên cấp cứu cho biết Neria Leiter bất tỉnh khi được tiếp cận tại hiện trường. Nạn nhân được chuyển tới Trung tâm Y tế Shaare Zedek ở Jerusalem, trải qua một ca phẫu thuật phức tạp và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết đội ngũ y tế đang nỗ lực cứu chữa con trai ông.

Một người con khác của ông, Moshe Yedidya Leiter, từng phục vụ trong quân đội Israel và thiệt mạng tại Gaza vào tháng 11-2023.

Sau vụ việc, quân đội Israel tăng cường lực lượng tại khu vực và phong tỏa một số lối ra vào làng Beit Ur al-Tahta, quê của người bị cáo buộc thực hiện vụ lao xe.

Lực lượng an ninh cũng khám xét nhà của gia đình người này cùng một số địa điểm lân cận.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại Bờ Tây gia tăng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát tháng 10-2023.

Những tháng gần đây liên tiếp xảy ra các cuộc đột kích của quân đội Israel, các vụ người định cư tấn công người Palestine và một số vụ tấn công nhằm vào người Israel.

Theo Al Jazeera