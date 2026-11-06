Con trai Chủ tịch Hòa Phát chỉ mua 20% lượng cổ phiếu HPG đã đăng ký vì "diễn biến thị trường chưa phù hợp"

Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý, với việc chỉ mua vào 10 triệu đơn vị trên tổng số 50 triệu cổ phiếu HPG đã đăng ký, ông Trần Vũ Minh còn 40 triệu cổ phiếu chưa thực hiện theo kế hoạch. Lý do không hoàn tất toàn bộ giao dịch được ông Minh đưa ra là "diễn biến thị trường chưa phù hợp".

Tạm tính theo thị giá HPG kết phiên 28/10 ở mức 20.750 đồng/cổ phiếu, con trai Chủ tịch Hòa Phát đã chi khoảng 208 tỷ đồng cho đợt mua vào này. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ tăng từ 230,65 triệu đơn vị (2,73% vốn điều lệ) lên 240,65 triệu đơn vị, tương ứng 2,85% vốn điều lệ Tập đoàn Hòa Phát.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026 ông Trần Vũ Minh không mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký. Trước đó, vào tháng 3/2026, ông Minh cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch kéo dài từ ngày 12/3 đến 9/4/2026, ông Minh chỉ mua thành công 33.291.904 cổ phiếu (tương đương khoảng 66,6% lượng đăng ký) với cùng lý do diễn biến thị trường không phù hợp.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long

Tính chung cả hai đợt giao dịch trong năm 2026, ông Trần Vũ Minh đăng ký mua tổng cộng 100 triệu cổ phiếu HPG nhưng thực tế chỉ mua được 43,29 triệu đơn vị (đạt 43,3% kế hoạch), còn lại gần 56,71 triệu cổ phiếu chưa thực hiện.

Nhìn lại lịch sử giao dịch, ông Minh từng nhiều lần gom lượng lớn cổ phiếu Hòa Phát, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Tháng 3/2020, giữa thời điểm thị trường chứng khoán lao dốc bởi đại dịch Covid-19, ông Minh đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HPG và hoàn tất chỉ sau 5 phiên (từ ngày 17/3 đến 23/3/2020). Ngay sau đó, ông tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu và hoàn thành toàn bộ trong giai đoạn từ ngày 27/3 đến 21/4/2020.

Đến tháng 5/2021, ông Minh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG nhưng giao dịch bị tạm dừng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do nghị quyết ĐHĐCĐ của Hòa Phát chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán. Sau khi hoàn thiện thủ tục và được cổ đông chấp thuận, ông Minh tiếp tục đăng ký và mua thành công 5 triệu cổ phiếu HPG vào ngày 18/8/2021 theo phương thức thỏa thuận.

Một thương vụ đáng chú ý khác diễn ra vào tháng 11/2023, khi ông Minh nhận chuyển nhượng tổng cộng 42.890.300 cổ phiếu HPG từ bố mẹ. Trong đó, Chủ tịch Trần Đình Long chuyển nhượng 16,32 triệu cổ phiếu vào ngày 1/11 và bà Vũ Thị Hiền chuyển nhượng hơn 26,57 triệu cổ phiếu vào ngày 6/11. Cả hai giao dịch đều hoàn tất đúng khối lượng đăng ký, nâng sở hữu của ông Minh lên hơn 133,6 triệu đơn vị, tương đương 2,3% vốn điều lệ Hòa Phát tại thời điểm đó.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài hơn 240,65 triệu cổ phiếu HPG (2,85% vốn) do ông Trần Vũ Minh trực tiếp sở hữu sau hai đợt mua vào năm 2026, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong – doanh nghiệp do ông Minh làm Giám đốc – cũng đang nắm giữ gần 4 triệu cổ phiếu HPG.

Trong khi đó, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ 2,178 tỷ cổ phiếu HPG (tương đương 25,797% vốn điều lệ) và bà Vũ Thị Hiền sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu (tương ứng 6,879% vốn điều lệ).