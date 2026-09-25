Con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển rút khỏi HĐQT Vietravel Airlines

Ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines. Ảnh: SHB

Theo thông tin công bố ngày 24/9 của CTCP Chứng khoán SHS (HNX: SHS), ông Đỗ Quang Vinh đã không còn là thành viên HĐQT CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) kể từ ngày 18/8/2026. Ông Vinh hiện không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại hãng bay này.

Ông Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập T&T Group và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT SHS, ông Vinh hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB và Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ BVIM.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/4/2025, Vietravel Airlines tiến hành bầu HĐQT mới gồm 10 thành viên cho nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ 2022-2027 của toàn bộ HĐQT và Ban Kiểm soát.

Trong đó, ông Đỗ Quang Vinh được bầu làm Thành viên HĐQT, còn em trai ông là Đỗ Vinh Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Về phía Vietravel Airlines, hãng hàng không này đang tiếp tục quá trình mở rộng quy mô hoạt động. Vào ngày 21/9 vừa qua, hãng đã tiếp nhận thêm một tàu bay A321, qua đó nâng tổng quy mô đội bay lên 6 chiếc.

Trước đó, vào ngày 10/9, Vietravel Airlines và Tập đoàn Airbus (Pháp) đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, bao gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc A321 (gồm hai phiên bản A321neo và A321XLR), dự kiến bắt đầu nhận bàn giao từ năm 2029.

Hiện tại hãng phát triển mạng bay nội địa kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm, đồng thời từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung tàu bay trong nửa cuối năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80 - 90 chuyến bay/ngày, song song với việc mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới ở trong nước và quốc tế.