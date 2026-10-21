Con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc

Gần đây, nhiều người con của các doanh nhân tên tuổi đang từng bước tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ. Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee - bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vừa báo tin vui về Đặng Lê Trung Nguyên. Cụ thể, con trai cả của bà đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Trên tài khoản Facebook chính thức, nhà sáng lập King Coffee đăng tải bài viết với tiêu đề: “Chúc mừng con trai trưởng của Madame Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group”. Trong chia sẻ, bà Thảo nhấn mạnh vị trí mới đi kèm trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và khả năng đồng hành cùng đội ngũ.

Đặng Lê Trung Nguyên trở thành Phó Tổng giám đốc TNI Group. Ảnh: Lê Hoàng Diệp Thảo

Đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group không chỉ là niềm vui và niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và năng lực đồng hành cùng đội ngũ.

Kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một vị trí, mà là quá trình từng bước tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị doanh nghiệp, học hỏi từ những người đi trước và chứng minh năng lực bằng hành động, kết quả cùng tinh thần trách nhiệm.

Chúc con luôn giữ vững nhân cách - đạo đức - trí tuệ - bản lĩnh, biết lắng nghe, không ngừng học hỏi và cùng tập thể phát triển TNI Group ngày càng vững mạnh.

Mong rằng thế hệ kế thừa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã được xây dựng, đổi mới bằng tư duy hiện đại và góp phần đưa doanh nghiệp vươn xa hơn trong tương lai. Tiếp nối giá trị - Trưởng thành bằng năng lực - Dẫn dắt bằng trách nhiệm - Phát triển bằng tầm nhìn. Khát vọng Việt Nam.

Chúc mừng con và chúc TNI Group tiếp tục phát triển bền vững, vững vàng trên hành trình kiến tạo những giá trị dài lâu!” bà Diệp Thảo chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng thu hút dư luận vì Đặng Lê Trung Nguyên vốn sống khá kín tiếng và hiếm khi lộ diện trước báo giới, truyền thông.

Cặp đôi doanh nhân ngành cà phê – ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo – kết hôn năm 1998 và có với nhau 4 người con gồm Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên cùng Tây Nguyên. Con trai đầu Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998. Theo báo chí từng đưa tin, cái tên Trung Nguyên của anh gắn liền với ước vọng vươn tầm của thương hiệu cà phê Việt do ông Vũ gây dựng.

Cuối năm 2021, Trung Nguyên cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu xuất hiện công khai bên mẹ tại một sự kiện. Trong khi đó, hai con gái của bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên cũng ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu được mẹ chia sẻ hình ảnh khi còn nhỏ.

Đặng Lê Trung Nguyên (bên trái) và Đặng Lê Bình Nguyên (bên phải) lần đầu xuất hiện bên cạnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: FBNV

TNI Group là hệ sinh thái kinh doanh do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập và điều hành, gắn với hoạt động kinh doanh cà phê, trong đó có thương hiệu King Coffee. Việc Trung Nguyên được mẹ công bố đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc đánh dấu bước tiến mới của doanh nhân trẻ này trong hành trình tham gia sự nghiệp kinh doanh gia đình.