Con trai báo bị kẻ lạ mặt cướp điện thoại khiến bố mẹ sợ hãi, báo Công an liền lộ ra sự thật bất ngờ

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 8h00 ngày 23/10/2026, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận trình báo của N.Đ.T (SN 2008), trú tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, về việc bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động.

Theo trình báo, vào thời điểm trên, khi đi qua đoạn đường bê tông thuộc thôn Vân Khánh, xã Tân Hà Lâm Hà, T. bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt một chiếc điện thoại iPhone 17 Pro màu bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, ghi nhận lời trình bày của T., lực lượng Công an nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý. Kết hợp xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại khu vực được trình báo xảy ra vụ việc và rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an xã xác định thông tin T. trình báo về việc bị cướp tài sản là không đúng sự thật.

Đến trưa 23/10/2026, trước những tài liệu, chứng cứ do Công an xã thu thập, T. đã thừa nhận việc trình báo bị cướp tài sản là do bản thân dựng chuyện.

N.Đ.T khi làm việc tại cơ quan Công an

Qua làm việc, T. khai nhận khoảng tháng 9/2026 đã bán chiếc điện thoại iPhone 17 Pro màu bạc và mua một chiếc iPhone 18 Pro. Sau đó, do vay nợ nhưng không có tiền trả, ngày 16/10/2026, T. tiếp tục bán chiếc điện thoại iPhone 18 Pro để trả nợ. Lo sợ bố mẹ phát hiện, T. đã dựng chuyện bị cướp tài sản để trình báo cơ quan Công an.

Đối với hành vi trên, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm khi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đặc biệt đối với thanh thiếu niên. Hành vi cố ý dựng chuyện, báo tin giả về tội phạm không chỉ làm mất thời gian, công sức xác minh của lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, có thể gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Để phòng ngừa những hành vi tương tự, Công an xã Tân Hà Lâm Hà khuyến cáo người dân:

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không dựng chuyện, bịa đặt hoặc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

- Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật, cần bình tĩnh, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an và cung cấp thông tin trung thực, khách quan, đúng những gì mình biết.

- Không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

- Gia đình, nhà trường và cộng đồng cần tăng cường giáo dục thanh thiếu niên về trách nhiệm công dân, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và hậu quả pháp lý của hành vi báo tin giả, bịa đặt thông tin.

Tùy tính chất, mức độ và các yếu tố cấu thành hành vi vi phạm, việc cố ý báo tin giả về tội phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính; trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì cuộc sống bình yên và an ninh, trật tự tại địa phương, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung thực khi báo tin – Trách nhiệm khi chia sẻ – Chung tay giữ gìn an ninh, trật tự!