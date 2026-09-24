Con trai 4 tuổi ăn nhầm gói hút ẩm, mẹ cho uống ngay một thứ, đưa đến viện bác sĩ khen ngợi 'cao tay'

Điển hình như trường hợp của bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc tên Lạc Lạc. Cuối tuần, bé cùng mẹ đi siêu thị và mua về một túi lớn đồ ăn vặt. Khi về nhà, mẹ đặt túi đồ ăn lên bàn trà rồi đi vào nhà vệ sinh. Lạc Lạc vô cùng thích thú, bắt đầu lục tìm những món mình thích và lần lượt mở từng gói.

Đúng lúc đó, một gói hút ẩm bên trong túi đồ ăn rơi ra. Lạc Lạc nhặt lên vì tò mò. Bé tưởng đây là “gói gia vị” đi kèm với món ăn nên mở ra và không chút do dự cho vào miệng, nuốt xuống bụng.

Khi bước ra ngoài, người mẹ nhìn thấy con đang cho thứ gì đó vào miệng. Chị vừa đi tới vừa nói: “Biết ngay là con không thể đợi được mà. Mẹ mới vào nhà vệ sinh một lát mà con đã bắt đầu ăn rồi, lát nữa đến bữa cơm chắc lại chỉ ăn được vài miếng...”

Nhưng khi đến gần, người mẹ mới phát hiện thứ con vừa nuốt chính là gói hút ẩm. Chị hoảng hốt, lập tức lấy phần còn lại khỏi tay con, vứt đi, yêu cầu bé nhổ thứ chưa nuốt xuống và nhanh chóng lấy một chai sữa cho con uống.

Ảnh minh họa

Sau đó, người mẹ lấy điện thoại gọi xe và đưa con đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết: “Bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi thêm khoảng hai ngày.”

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảm thấy khó hiểu. Gói hút ẩm có tính ăn mòn mạnh, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại nuốt gần hết một gói, tại sao lại không xảy ra vấn đề nghiêm trọng?

Lúc này, người mẹ mới kể rằng trong lúc hoảng loạn, chị đã cho con uống một chai sữa. Sau khi nghe lời kể, bác sĩ liên tục khen phản ứng của người mẹ, cho rằng cách xử lý của chị “thậm chí còn cao tay như bác sĩ”.

Gói hút ẩm trong thực phẩm là gì?

Gói hút ẩm thực phẩm là một loại vật liệu hóa học, không có mùi kích thích, có tác dụng làm giảm độ ẩm bên trong bao bì thực phẩm, từ đó hạn chế thực phẩm bị hư hỏng, biến chất.

Chúng thường có dạng hạt hoặc viên, với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, xanh, cam...

Theo bài viết, các loại thường gặp trên thị trường gồm gói hút ẩm vôi sống, silica gel, canxi clorua và gói hút ẩm khoáng chất.

Gói hút ẩm vôi sống: thường có dạng bột hoặc cục màu trắng, chủ yếu là dạng bột.

Silica gel: thường trong suốt, có dạng những viên nhỏ nhiều màu, nhìn giống kẹo.

Canxi clorua: thường có dạng bột trắng, khi gặp nước sẽ chuyển thành dạng gel.

Gói hút ẩm khoáng chất: các hạt thường lớn hơn silica gel, có dạng viên tròn màu trắng.

Nếu chẳng may nuốt phải gói hút ẩm, trước tiên cần xác định đó là loại nào, sau đó mới áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, không nên quá hoảng loạn.

Làm gì để phòng trẻ nuốt nhầm gói hút ẩm?

Thứ nhất, hướng dẫn trẻ tránh xa những thứ độc hại, nguy hiểm. Người lớn cần thường xuyên nhắc trẻ rằng những vật không rõ nguồn gốc không được cho vào miệng và không được tùy tiện chạm vào. Việc nhắc nhở thường xuyên có thể giúp trẻ hình thành thói quen ghi nhớ.

Thứ hai, nhanh chóng xử lý các gói hút ẩm, chất bảo quản và những vật có khả năng gây hại. Những vật này cần được đặt ở nơi trẻ không thể với tới.

Thứ ba, dạy trẻ phân biệt thứ gì có thể ăn và thứ gì không được ăn. Ví dụ, khi người lớn lấy các loại bánh, đồ ăn vặt có kèm gói hút ẩm cho trẻ ăn, cần lấy gói hút ẩm ra trước.

Nếu trẻ nuốt nhầm gói hút ẩm thì phải làm gì?

Trong một số trường hợp, các hóa chất bên trong gói hút ẩm có thể gây bỏng thực quản và khoang miệng khi gặp nước. Vì vậy, nếu trẻ nuốt nhầm gói hút ẩm chứa vôi sống, không nên cho trẻ uống nước vì vôi sống có thể tỏa nhiệt khi tiếp xúc với nước. Nếu nuốt nhầm silica gel, một lượng nhỏ thường không gây tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu nuốt phải loại có màu xanh hoặc cam thì cần nhanh chóng được xử lý y tế.

Đối với gói hút ẩm khoáng chất, bài viết cho rằng loại này thường không gây khó chịu nghiêm trọng và khi gặp nước sẽ biến thành dạng giống đất.

Dù trẻ nuốt phải loại gói hút ẩm nào, người lớn cũng cần đặc biệt lưu ý.

1. Làm sạch khoang miệng và gây nôn

Nếu phát hiện trẻ chưa nuốt hoàn toàn, cần yêu cầu trẻ nhổ ra và súc miệng. Nếu một phần đã được nuốt xuống, bài viết khuyến nghị gây nôn để nhanh chóng làm sạch thực quản và khoang miệng, tránh để chất này lưu lại quá lâu.

2. Cho trẻ uống sữa ngay

Theo bài viết, nếu trẻ nuốt phải gói hút ẩm chứa canxi clorua, uống sữa kịp thời có thể giúp pha loãng canxi clorua, giảm độc tính và giảm gánh nặng cho dạ dày.

3. Sau khi xử lý ban đầu, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện

Người lớn có thể thực hiện một số biện pháp sơ cứu tại nhà, nhưng nếu sau khi xử lý trẻ vẫn cảm thấy đau hoặc khó chịu, cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Trong cuộc sống, nếu gặp những tình huống bất ngờ tương tự, người lớn không nên quá hoảng loạn. Việc chủ động tìm hiểu trước cách xử lý những tai nạn thường gặp ở trẻ có thể giúp ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra.