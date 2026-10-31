Con trai 31 tuổi của Tom Cruise và Nicole Kidman hiếm hoi lộ diện

Theo Page Six, mới đây, Connor Cruise bất ngờ cập nhật mạng xã hội bằng hình ảnh chụp cùng bạn bè khi đến theo dõi một trận đấu bóng chày thuộc World Series 2026. Cụ thể, Connor xuất hiện tại sân vận động Tropicana Field, bang Florida, trong trận đấu thứ 4 giữa Tampa Bay Rays và Milwaukee Brewers hôm 26/10. Đội bóng mà anh yêu thích, Tampa Bay Rays, đã giành chiến thắng.

Trong bức ảnh selfie được đăng tải, con trai Tom Cruise tỏ ra vui vẻ khi tận hưởng không khí thể thao cùng nhóm bạn. Anh đính kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Bạn phải có niềm tin!". Một ngày sau, Connor tiếp tục chia sẻ đoạn video ghi lại khung cảnh trận đấu từ vị trí phía sau khu vực đánh bóng trên Instagram.

Con trai của Tom Cruise và Nicole Kidman - Connor (mặc áo thun trắng, bên trái ảnh) hiếm hoi xuất hiện cùng nhóm bạn tại giải bóng chày World Series 2026.

Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, loạt hình ảnh vẫn thu hút sự quan tâm bởi Connor Cruise rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Ở tuổi 31, anh hiện sinh sống tại Florida và duy trì cuộc sống khá riêng tư. Thay vì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như cha mẹ, Connor dành nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân, đặc biệt là câu cá và chơi golf.

Trên mạng xã hội, con trai Tom Cruise thường chia sẻ hình ảnh liên quan đến các hoạt động ngoài trời, những chuyến đi cùng bạn bè và niềm đam mê thể thao.

Lần gần nhất Connor được bắt gặp xuất hiện công khai cùng cha là vào tháng 6/2024. Khi đó, tài tử Mission: Impossible và con trai cùng bước xuống một chiếc trực thăng tại trung tâm London, Anh.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Connor và chị gái Isabella cũng có dịp hội ngộ cùng cha khi cả ba đến theo dõi một trận khúc côn cầu. Những khoảnh khắc này phần nào cho thấy Connor vẫn duy trì mối quan hệ với Tom Cruise dù không thường xuyên xuất hiện bên cạnh nam tài tử tại các sự kiện công khai.

Những lần Connor Cruise được bắt gặp xuất hiện cùng Tom Cruise.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Connor và mẹ nuôi Nicole Kidman lại nhận được nhiều sự chú ý hơn. Theo Page Six, lần gần nhất hai mẹ con được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trước công chúng là vào năm 2006. Năm 2018, Nicole Kidman từng chia sẻ rằng cô tôn trọng quyết định của Connor và Isabella.

"Các con tôi đều đã trưởng thành. Chúng có quyền đưa ra quyết định của riêng mình và với tư cách một người mẹ, công việc của tôi là yêu thương các con", nữ diễn viên nói. Nicole Kidman cũng khẳng định cô hạn chế chia sẻ chuyện gia đình nhằm bảo vệ sự riêng tư của các con.

Tom Cruise và Nicole Kidman kết hôn năm 1990, sau đó nhận nuôi Isabella vào năm 1992 và Connor vào năm 1995. Cuộc hôn nhân của hai ngôi sao khép lại vào đầu những năm 2000.

Tom Cruise và Nicole Kidman kết hôn năm 1990, sau đó nhận nuôi Isabella vào năm 1992 và Connor vào năm 1995.

Sau khi cha mẹ chia tay, Connor trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng, không lựa chọn bước chân vào ngành giải trí như hai người. Ở thời điểm hiện tại, dù mang họ của một trong những tài tử nổi tiếng nhất Hollywood, Connor Cruise vẫn ưu tiên sự riêng tư và những sở thích cá nhân.

Lần xuất hiện mới nhất tiếp tục cho thấy cuộc sống bình dị của con trai Tom Cruise và Nicole Kidman, khác xa sự hào nhoáng thường gắn liền với gia đình nổi tiếng này.