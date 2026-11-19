Thanh niên 18 tuổi chưa có bằng vẫn lái ô tô, bố mẹ dạy cách đối phó khi bị CSGT kiểm tra khiến dư luận phẫn nộ.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng chưa có bằng lái vẫn cầm lái xe ô tô tham gia giao thông ở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 13h ngày 15/11, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (SN 2008) lái ô tô BKS 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe. Xe ô tô nêu trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại H.P.V.

Thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép nhưng vẫn lái xe ô tô, người bố ngồi bên ghế phụ hướng dẫn (Ảnh cắt từ clip).

Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời người lái xe và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp. Trong đó người cầm lái không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18-20 triệu đồng.

Chủ phương tiện (là tổ chức) giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe, mức phạt từ 56-60 triệu đồng. Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ôtô BKS 15B-362.xx.

Trước đó, theo nội dung clip chia sẻ lên mạng xã hội dài gần 2 phút, một thanh niên cùng bố mẹ đang ngồi trên xe ô tô, do thanh niên 18 tuổi cầm lái nhưng chưa có giấy phép lái xe ô tô.

“Giờ vợ chồng mình đi uống bia là không phải lo rồi. Giờ có con trai lái được xe rồi”, người mẹ nói một cách đầy tự hào và thừa nhận con trai chưa có giấy phép lái xe.

Người bố ngồi ghế phụ vừa hướng dẫn con lái xe, cách xi nhan, cách bấm còi khi sắp đến đoạn đường giao nhau, các ngã rẽ và nói nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, bằng lái xe thì cứ “Không đưa gì hết, cứ lờ lớ lơ đi, có đâu mà đưa”.

Người mẹ còn khẳng định thêm: “Mặt non là nó bắt ngay. Thằng này mặt còn con lắm. Nó 18 tuổi nhưng mặt nó non, siêu chưa”.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành động trên của vợ chồng chủ xe và người con trai lái xe khi chưa có bằng lái.

Trong khi một người khác bình luận: “Dạy trẻ cách chống đối với pháp luật, ứng nghiệm nhanh lắm”. Một bạn đọc khác phải thốt lên: “Quá nguy hiểm mà vẫn tự hào lắm!”.

“Đùa chứ, cũng đến chịu. Quay video đăng lên mạng thì kinh rồi. Mai là được mời thôi. Chưa đủ tuổi điều khiển xe cộng với không có bằng lái bị phạt cũng thấm đó”, một người khác bình luận.