Con trai 11 tuổi mất liên lạc sau giờ tan học, mẹ đơn thân lo lắng

Ngày 9/11, chị Nguyễn Thị Lam (trú xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) cho biết, con trai chị là Nguyễn Thành Đ. (11 tuổi, học sinh lớp 5) mất liên lạc đã hơn 2 ngày. Gia đình đang khẩn thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 16h ngày 6/11, sau giờ học tại Trường Tiểu học Thanh Dương, cháu Đ. không trở về nhà. Gia đình đã tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về cháu Đ.

Bé trai Nguyễn Thành Đ. Ảnh: NVCC

"Tôi có hai người con. Sau khi ly hôn, một con sống cùng ông nội, còn Đ. sống với mẹ. Chiều 6/11, cô giáo thông tin Đ. vẫn đến lớp nhưng sau đó tôi không thấy cháu về nhà. Đến nay đã 4 ngày trôi qua, con chưa trở về khiến tôi rất lo lắng", chị Lam chia sẻ.

Cũng theo chị Lam, gia đình đã trình báo công an địa phương. Chị Lam mong người dân nếu nhìn thấy cháu Đ. hoặc biết thông tin về nơi cháu đang ở, hãy hỗ trợ thông báo để gia đình sớm tìm được con.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Xuân Lâm cho biết cháu Đ. là học sinh cá biệt, thường xuyên bỏ nhà đi.

"Ngay sau khi nhận được thông tin từ người mẹ, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", lãnh đạo Công an xã Xuân Lâm thông tin.