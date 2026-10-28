Con thường xuyên chê cơm nhà, cha mẹ nên làm gì?

Bữa cơm gia đình không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn là dịp để các thành viên gần gũi, chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Tuy nhiên, khi trẻ liên tục chê món ăn, từ chối những thực phẩm được chuẩn bị hoặc chỉ đòi ăn món mình thích, bữa cơm dễ trở thành khoảng thời gian khiến cả cha mẹ và con cái đều mệt mỏi.

Đừng để lời chê bai khiến bữa cơm gia đình mất vui

Với người trực tiếp nấu nướng, những lời nhận xét thiếu tích cực từ con có thể gây cảm giác hụt hẫng. Đằng sau một bữa ăn là quá trình lên thực đơn, lựa chọn nguyên liệu, sơ chế và chế biến. Vì vậy, khi món ăn bị từ chối hoặc chê bai, cha mẹ đôi khi cảm thấy những nỗ lực của mình không được ghi nhận.

Dù vậy, người lớn cần phân biệt giữa cảm xúc của bản thân và nguyên nhân khiến trẻ không muốn ăn. Trẻ có thể không thích mùi vị, kết cấu của một loại thực phẩm, chưa quen với món mới hoặc đơn giản là không có cảm giác thèm ăn vào thời điểm đó. Lời chê của trẻ chưa chắc xuất phát từ thái độ thiếu tôn trọng hay không biết trân trọng công sức của cha mẹ.

Mặt khác, đôi khi việc trẻ chê bai món ăn xuất phát từ mong muốn khiến cha mẹ chú ý nhiều hơn, từ đó lặp lại hành vi này để thu hút sự quan tâm của người lớn.

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Nếu xem mọi lời phàn nàn là sự chống đối, cha mẹ rất dễ phản ứng bằng cách trách mắng, thuyết phục liên tục hoặc yêu cầu con phải ăn hết phần thức ăn đã dọn. Những hành động này có thể khiến trẻ cảm thấy áp lực, từ đó hình thành tâm lý sợ hãi, né tránh bữa ăn hoặc phản ứng tiêu cực mỗi khi ngồi vào bàn.

Thay vì cố gắng buộc con thay đổi thái độ ngay lập tức, cha mẹ nên giữ bình tĩnh và hạn chế biến chuyện ăn uống thành cuộc tranh luận. Khi trẻ nói không thích một món ăn, người lớn có thể ghi nhận cảm nhận của con nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc chung của gia đình. Chẳng hạn, cha mẹ có thể nói: “Mẹ biết hôm nay con không thích món này. Lần sau mẹ sẽ cân nhắc, còn bây giờ con có thể chọn ăn những món phù hợp khác trên bàn”.

Nếu trẻ tiếp tục phàn nàn, cha mẹ không nhất thiết phải tranh luận hay liên tục nhắc nhở. Việc chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác, duy trì không khí vui vẻ và tránh dành quá nhiều sự chú ý cho hành vi chê bai sẽ giúp giảm căng thẳng.

Điều quan trọng là không dùng sự xấu hổ, lời mỉa mai hay hình phạt để buộc trẻ ăn. Cha mẹ cũng không nên mặc định rằng con phải thích tất cả những món được nấu ra mới là biết điều. Trẻ cần được hướng dẫn cách bày tỏ sở thích một cách lịch sự, đồng thời hiểu rằng việc không thích món ăn không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện chê bai người chuẩn bị.

Khuyến khích trẻ tham gia để thêm trân trọng bữa cơm

Bên cạnh việc điều chỉnh cách phản ứng, cha mẹ có thể tạo điều kiện để trẻ tham gia nhiều hơn vào quá trình chuẩn bị bữa ăn. Khi được trực tiếp lựa chọn, sơ chế nguyên liệu hoặc thực hiện những công việc phù hợp với độ tuổi, trẻ có cơ hội hiểu rằng mỗi món ăn đều cần thời gian và sự chăm chút.

Cha mẹ có thể hỏi con về những món ăn yêu thích, cùng thống nhất thực đơn trong tuần hoặc để trẻ lựa chọn một món phù hợp cho bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, việc trao quyền lựa chọn cần đi kèm định hướng của người lớn, bảo đảm bữa ăn đa dạng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Đây không phải cách để cha mẹ chiều theo mọi yêu cầu của trẻ, mà là cơ hội giúp con học cách đưa ra quyết định trong những giới hạn hợp lý.

Trẻ nhỏ có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản như nhặt rau, rửa củ quả hoặc sắp xếp bát đũa. Khi lớn hơn, trẻ có thể học cách chuẩn bị nguyên liệu, làm một số món ăn cơ bản dưới sự giám sát của người lớn. Những trải nghiệm này không chỉ rèn luyện tính tự lập mà còn giúp trẻ hiểu rõ hơn công sức cần thiết để có một bữa cơm hoàn chỉnh.

Đồng thời, cha mẹ nên hướng dẫn con nhận biết vai trò của các nhóm thực phẩm và lợi ích của chế độ ăn đa dạng. Thay vì chỉ yêu cầu trẻ ăn rau vì đó là quy định của gia đình, người lớn có thể giải thích bằng những ví dụ gần gũi, khuyến khích con thử từng chút một và cho trẻ thời gian làm quen với hương vị mới.

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Đối với trẻ thường xuyên từ chối thức ăn, cha mẹ nên duy trì lịch ăn uống tương đối ổn định, tạo cơ hội để con cảm nhận cơn đói và cảm giác no tự nhiên. Người lớn có thể quyết định thời điểm, địa điểm và những món ăn được cung cấp, trong khi trẻ được khuyến khích tự quyết định ăn bao nhiêu trong phạm vi phù hợp. Không nên ép trẻ ăn hết suất, nhưng cũng cần tránh hình thành thói quen mỗi lần con từ chối là lập tức nấu món khác theo yêu cầu.

Nếu trẻ bỏ bữa, cha mẹ có thể kết thúc bữa ăn một cách bình thường, không trách phạt hay biến việc ăn uống thành cuộc mặc cả. Tùy độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, gia đình nên duy trì lịch ăn phụ phù hợp thay vì cố tình để trẻ đói như một hình thức trừng phạt. Trường hợp trẻ liên tục từ chối nhiều loại thực phẩm, ăn uống ngày càng hạn chế, sụt cân hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe, cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguyên nhân.

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là làm gương trong cách ứng xử với thức ăn. Nếu người lớn thường xuyên chê bai món ăn, thể hiện sự khó chịu khi phải ăn thực phẩm không yêu thích hoặc có thái độ lãng phí, trẻ cũng có thể hình thành cách hành xử tương tự. Ngược lại, khi cha mẹ biết góp ý lịch sự, sẵn sàng thử món mới và trân trọng công sức của người nấu, trẻ sẽ có cơ hội học theo những hành vi tích cực đó.

Mục tiêu cuối cùng không phải khiến trẻ luôn hài lòng với mọi món ăn hay buộc con phải ăn hết tất cả những gì được dọn lên bàn. Điều cần hướng tới là giúp trẻ biết bày tỏ sở thích đúng mực, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và hiểu được giá trị của thực phẩm cũng như công sức của người khác.

Khi cha mẹ bớt áp lực về việc con phải ăn theo mong muốn của mình, đồng thời kiên trì hướng dẫn bằng sự tôn trọng và nhất quán, bữa cơm gia đình sẽ có nhiều cơ hội trở lại với ý nghĩa vốn có: nơi các thành viên cùng ăn uống, trò chuyện và vun đắp sự gắn kết.