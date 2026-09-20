Còn thiếu chưa đến 1 triệu bản sách giáo khoa, phải cung ứng đủ trước 22/9

Còn thiếu 0,37% nhu cầu sách giáo khoa

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 là khoảng 245,94 triệu bản. Đến 17h ngày 19/9, số sách còn thiếu đã giảm mạnh từ hơn 2,71 triệu bản ngày 15/9 xuống còn 908.689 bản, tương đương khoảng 0,37% tổng nhu cầu.

Số sách còn thiếu chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số đầu sách và địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu các địa phương rà soát, xác nhận nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục để việc điều phối được thực hiện đúng số lượng, đúng nơi còn thiếu.

Theo phương châm “thiếu ở đâu xử lý ngay ở đó, thiếu đầu sách nào tập trung xử lý đầu sách đó”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu điều chuyển sách từ nơi còn nguồn sang các địa bàn đang thiếu; đồng thời tổ chức in bổ sung đối với những đầu sách không còn đủ nguồn để điều chuyển.

Đến ngày 19/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã điều chuyển hơn 8 triệu bản sách giữa các vùng, miền và hơn 2 triệu bản trong nội vùng. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, hơn 10 triệu bản đã được in bổ sung.

Hiện 7 gói thầu in tại 4 khu vực, với tổng sản lượng hơn 7,75 triệu bản, tiếp tục được triển khai. Ngoài bổ sung lượng sách còn thiếu, số sách này sẽ được sử dụng cho thư viện trường học, các chính sách hỗ trợ học sinh và dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ gây hư hỏng, mất sách.

Ưu tiên các địa phương còn thiếu nhiều

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tập trung xử lý tại những địa phương còn thiếu nhiều sách như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk, cùng các địa bàn tiếp tục phát sinh nhu cầu.

Trong thời gian chờ sách in và vận chuyển đến trường, sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí để học sinh có tài liệu phục vụ học tập.

Thực hiện Văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị huy động nguồn lực, đẩy nhanh việc điều tiết, in ấn và phát hành, bảo đảm không để học sinh thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập.

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành việc cung ứng số sách còn thiếu trước ngày 22/9.

Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ hoàn thiện cơ chế cung ứng sách giáo khoa theo hướng quản lý nhu cầu bằng dữ liệu thống nhất, kết nối nhu cầu của nhà trường với sản xuất, tồn kho, vận chuyển và phân phối.

Cùng với đó, cơ chế dự phòng nguồn sách sẽ được xây dựng để chủ động hơn về số lượng ngay từ đầu năm học, hạn chế tình trạng thiếu cục bộ phải xử lý gấp trong quá trình triển khai.