Cơn sốt xe mô hình đổ bộ đường đua Việt

Diecast là dòng xe mô hình được chế tác chủ yếu bằng kim loại đúc, thường kết hợp thêm các chi tiết bằng nhựa hoặc cao su. Những chiếc xe mini mô phỏng xe thật với nhiều tỉ lệ khác nhau như 1:18, 1:24, 1:43 và 1:64.

Bạn Gia Hân (TP.HCM) hào hứng: “Mình từng thấy những chiếc xe với tỉ lệ 1:64 được custom lại từ màu sơn, mâm xe, nội thất cho đến những chi tiết rất nhỏ trên thân xe. Có những mô hình còn được thiết kế bối cảnh riêng với sa bàn đầy đủ ga ra, xưởng sửa chữa, góc phố hay trạm xăng Petrolimex đậm chất Việt Nam”.

Điểm thú vị của thị trường diecast là mỗi chiếc xe mang giá trị khác nhau theo thời gian. Bên cạnh những mẫu phổ biến dễ tìm mua, các phiên bản giới hạn hoặc đã ngừng sản xuất thường trở thành mục tiêu săn đón của giới sưu tập.

Thú vui sưu tầm xe tí hon còn mở ra kho kiến thức từ lịch sử hãng xe, thiết kế từng dòng phương tiện đến những giải đua nổi tiếng.

Các mô hình, sa bàn đa dạng làm xe mô hình (diecast) thêm sống động - Ảnh: NVCC.

Bạn Anh Thư. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, theo bạn Anh Thư (TP.HCM), giá trị lớn nhất của xe mô hình không chỉ thể hiện qua giá bán hay độ hiếm mà nằm ở dấu ấn cá nhân.

Có người tái hiện chiếc xe gắn với ký ức tuổi thơ, có người lấy cảm hứng từ một chiếc xe ngoài đời thực, cũng có người sáng tạo phiên bản hoàn toàn mới dựa trên phong cách và cá tính của mình.

Từ tay chơi sưu tập đến tay lái sáng tạo

Có thể bạn chưa biết, đằng sau lớp vỏ kim loại sáng bóng của những chiếc xe tí hon là “đường đua ngầm” về tư duy và kỹ năng.

“Bạn đừng giới hạn bản thân trong vai trò người sưu tập. Vì một sở thích nhỏ của bạn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một công việc hoặc một thương hiệu” - bạn Yune Bảo Uyên (khách mời của sự kiện văn hóa đại chúng Hobby Horizon Vietnam) bật mí.

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Yune Bảo Uyên. Ảnh: NVCC.

Khi tiếp xúc với những người chơi lâu năm, chuyên gia sáng tạo cùng nhiều đơn vị sản xuất diecast như Hot Wheels, PopRace, Tamiya, Jada, Majorette, Greenlight..., các cua-rơ Gen Alpha có thể khám phá thêm nhiều hướng đi "có 1-0-2".

Cộng đồng yêu thích diecast - Ảnh: NVCC.

Mẫu custom xe mô hình gây ấn tượng với giao diện cool - Ảnh: NVCC.

Cua-rơ Gen Alpha góp thêm ý tưởng mới

Thú chơi xe tí hon không chỉ đổ bộ cộng đồng giới trẻ mà còn là đam mê khó cưỡng của nhiều ngôi sao lớn trên thế giới.

Tay đua trẻ nhất lịch sử F1 Kimi Antonelli - Ảnh: AP.

Danh hài lừng danh Rowan Atkinson (Mr. Bean) hay tài tử Paul Walker từng sở hữu những bộ sưu tập mô hình đắt giá để nuôi dưỡng niềm đam mê tốc độ ngoài đời thực. Tay đua trẻ nhất lịch sử F1 Kimi Antonelli (20 tuổi) cũng bắt đầu tình yêu với vô lăng chỉ từ sở thích đua xe mô phỏng.

Đua xe mô phỏng (Sim Racing) - Ảnh: NVCC.

Bên cạnh xe mô hình diecast, hội mê tốc độ không thể bỏ qua trải nghiệm đua xe mô phỏng (sim racing).

Thông qua màn hình, vô lăng và bàn đạp chuyên dụng, bạn sẽ được làm quen với các khúc cua, tính toán tốc độ, luyện tập phản xạ và chinh phục những đường đua nổi tiếng.

Từ chiếc xe kim loại nhỏ bằng lòng bàn tay đến chiếc vô lăng mô phỏng trên đường đua ảo, thế giới diecast mang đến góc nhìn mới: Không có sở thích nào là quá nhỏ bé nếu bạn biết cách đầu tư nghiêm túc.

Anh Thái Lê. Ảnh: NVCC.

Tương lai của văn hóa xe mô hình Việt Nam không chỉ được quyết định bởi số lượng sản phẩm được tiêu thụ, mà còn bởi số lượng người trẻ có thể tham gia phát triển sản phẩm, đóng góp bản sắc riêng cho cộng đồng. Khi đó, thú chơi diecast sẽ trở thành không gian phát triển năng lực sáng tạo của các bạn trẻ. Anh Thái Lê (Nhà sáng lập đơn vị hoạt động trong lĩnh vực diecast và mô hình Saigon Toys)