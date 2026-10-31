Cơn sốt săn vé xem tấm thảm gần 1.000 năm tuổi ở Anh

Tấm thảm Bayeux gần 1.000 tuổi khiến người trẻ Anh xếp hàng mua vé trực tuyến để được xem tận mắt. Ảnh: Toby Melville/Reuters.

Tấm thảm Bayeux, tác phẩm thêu gần 1.000 năm tuổi thuộc sở hữu của Pháp, được trưng bày tại Bảo tàng Anh (London, Anh) từ tháng 9/2026 đến tháng 7/2027 theo thỏa thuận cho mượn giữa hai nước. Theo The Guardian, tấm thảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng Anh, với hàng nghìn người xếp hàng trực tuyến và toàn bộ vé bán hết chỉ trong vài giờ.

Cụ thể, trong đợt mở bán vé thứ hai xem tấm thảm vào ngày 21/10, hàng nghìn người đã chờ sẵn trên mạng trước thời điểm mở bán lúc 10h. Vé tham quan tấm thảm Bayeux có giá 33 bảng Anh vào giờ cao điểm và 27 bảng Anh vào giờ thấp điểm. Toàn bộ vé được bán hết sau 3 giờ, nhanh hơn đáng kể so với đợt đầu tiên ngày 1/7, khi quá trình bán vé kéo dài 24 giờ.

Ngân hàng kỹ thuật số Monzo (Anh) cho biết các giao dịch bằng thẻ của khách hàng tại Bảo tàng Anh đạt tổng cộng 14.100 bảng Anh trong giờ đầu tiên mở bán, cao gấp 48 lần mức thông thường. Trong đó, 55% người mua vé dưới 35 tuổi.

Mức chi tiêu này cũng cao gấp đôi con số ghi nhận trong buổi sáng mở bán vé của hai bộ phim Hollywood được mong đợi trong năm nay. The Odyssey ghi nhận 7.000 bảng Anh, trong khi Spider-Man: Brand New Day đạt 6.300 bảng Anh.

Sức hút của triển lãm còn lan rộng ra ngoài London. Gần một nửa số người mua vé đến từ các khu vực khác của nước Anh, một số khác được ghi nhận vượt hơn 550 km từ Glasgow (Scotland) đến Anh để xem tác phẩm. Cơn sốt này được ví với sức hút của các sự kiện văn hóa đại chúng lớn như lễ hội Glastonbury hay chuyến lưu diễn tái hợp của ban nhạc Oasis.

Bảo tàng Anh mô tả phản ứng của công chúng là “phi thường”. Lượng khách dự kiến đông đảo cũng khiến bảo tàng phải điều chỉnh cách tổ chức tham quan nhằm hạn chế ùn tắc, trong đó có quy định cấm chụp ảnh tại khu vực trưng bày.

Tấm thảm Bayeux dài 70 m khi được trưng bày tại Bảo tàng Bayeux (Pháp) trước khi cho bảo tàng Anh mượn vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Ardee Napolitano/Reuters.

Tấm thảm Bayeux là một kiệt tác nghệ thuật thời Trung cổ, được thực hiện vào thế kỷ 11. Theo bảo tàng Bayeux, tác phẩm do Giám mục Odo, anh cùng cha khác mẹ của William I, Công tước xứ Normandie, đặt làm để trang trí cho nhà thờ mới của ông tại Bayeux (Pháp), vào năm 1077. Tấm thảm kể lại những sự kiện dẫn đến cuộc chinh phục nước Anh của William.

Câu chuyện trên tấm thảm bắt đầu từ năm 1064, khi nhà vua nước Anh Edward cử em rể là Harold Godwinson đến Normandy. Theo đó, Harold có nhiệm vụ truyền đạt ý định trao quyền kế vị ngai vàng Anh cho William, người anh em họ của nhà vua. Tuy nhiên, phần cuối của tác phẩm đã không còn. Câu chuyện dừng lại khi quân Anh tan rã trong trận Hastings ngày 14/10/1066.

Các hình ảnh trên tấm thảm được thêu bằng chỉ len trên nền vải lanh. Màu sắc được tạo ra từ thuốc nhuộm thực vật, trong đó có cây chàm để tạo sắc xanh, rễ cây madder cho các tông đỏ, hồng, cam và nâu... Theo thời gian, một số sắc xanh bị phai do thuốc nhuộm không thấm sâu vào lõi sợi vải.

Sự phong phú về màu sắc còn đến từ 4 kỹ thuật thêu khác nhau, gồm mũi thân cây, mũi xích, mũi tách đôi và mũi đính, còn gọi là “mũi Bayeux”. Trong đó, mũi đính được sử dụng để lấp đầy những mảng màu lớn, giúp các hình ảnh trên tấm thảm trở nên rõ nét và sinh động.

Dù phần lớn màu sắc nguyên bản vẫn được bảo tồn qua nhiều thế kỷ, những phần của tấm thảm được phục chế vào thế kỷ 19 đã xuống màu đáng kể. Một số đoạn chỉ thêu gần như chuyển sang màu trắng, đặc biệt ở phần cuối tác phẩm, sau khi trải qua nhiều lần sửa chữa.