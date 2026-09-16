Cơn sốt pickleball tạo ngành kinh doanh tỷ USD ở Trung Quốc

Giải vô địch Pickleball quốc gia Trung Quốc 2026 diễn ra đầu tháng 9 tại Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, với sự tham dự của hơn 30 đội đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Từng chỉ là một môn thể thao ít người biết đến, pickleball đang tăng tốc tại Trung Quốc. Trong năm nay, môn này đã được đưa vào nội dung thi đấu quần chúng tại 10 địa phương cấp tỉnh, trong đó có Hà Nam, Quảng Tây và Bắc Kinh.

China Pickleball Circuit, hệ thống giải pickleball toàn quốc, cũng mở rộng nhanh chóng. Từ hơn 80 điểm thi đấu khi ra mắt năm 2024, hệ thống này dự kiến có khoảng 1.000 điểm trong năm nay.

Có nguồn gốc từ Mỹ và kết hợp những yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn, pickleball đang lan rộng tại Trung Quốc. Cùng với số người chơi tăng lên, môn thể thao này tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các thành phố và mở ra một kênh giao lưu thể thao mới giữa Trung Quốc với thế giới.

Giải vô địch Pickleball quốc gia Trung Quốc năm 2026 ngày 3/9 tại Hạc Bích, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một thành phố đổi khác nhờ quả bóng nhỏ

Mỗi sáng, tiếng bóng pickleball va vào vợt giòn tan vang lên dọc bờ sông Kỳ ở Hạc Bích. Zhang Shaohua, một người dân Hạc Bích sinh vào thập niên 1970, bắt đầu chơi pickleball từ năm 2024. Môn thể thao này nhanh chóng trở thành một phần cuộc sống của bà.

Để đưa pickleball đến gần hơn với cộng đồng, Zhang thành lập một cộng đồng người chơi và tự xây dựng sân pickleball chuyên nghiệp. Bà cũng thường xuyên đi nhiều địa phương trên cả nước để thi đấu và kết nối với những người cùng sở thích.

“Ở Hạc Bích, pickleball ban đầu chỉ là một trào lưu, nhưng giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày”, Zhang nói.

Chỉ trong 3 năm, môn thể thao từng khá xa lạ đã phát triển nhanh chóng tại thành phố này.

“Hạc Bích có nền tảng công nghiệp vững chắc cùng nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch phong phú, nhưng mức độ nhận diện và sức ảnh hưởng của thành phố vẫn cần được nâng lên. Chúng tôi cần khẩn trương xây dựng một thương hiệu đô thị có khả năng kết nối với cả thị trường trong nước và quốc tế”, Zhao Hongyu, Bí thư Thành ủy Hạc Bích, nói với Tân Hoa Xã.

Đến năm 2025, Hạc Bích đã xây dựng 1.600 sân pickleball, đưa thành phố trở thành một trong những nơi có mật độ sân cao nhất Trung Quốc. Mạng lưới này trải rộng từ khu vực đô thị đến các huyện và thị trấn.

Pickleball không chỉ giúp Hạc Bích được biết đến nhiều hơn mà còn kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan. Tận dụng nền tảng sẵn có về công nghiệp hóa chất than, cao su và nhựa, Hạc Bích đang xây dựng chuỗi công nghiệp pickleball, từ nguyên liệu như polypropylene đến các thiết bị cao cấp.

Tại một nhà máy ở huyện Tuân, Hạc Bích, tiếng máy móc vang lên khi những chiếc vợt pickleball, lưới và vật liệu lát sàn thể thao lần lượt được đưa ra khỏi dây chuyền.

Doanh nghiệp này vốn sản xuất các sản phẩm cao su và nhựa, nhưng bắt đầu sản xuất thiết bị pickleball từ năm 2024. Doanh thu từ các sản phẩm pickleball vượt 25 triệu nhân dân tệ trong năm 2025, tăng hơn 50% so với năm trước. Con số này được dự báo vượt 50 triệu nhân dân tệ trong năm 2026.

Vợt pickleball được trưng bày tại một xưởng sản xuất dụng cụ thể thao huyện Lâm Hải, Thai Châu, Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa Xã.

“Chúng tôi xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến pickleball sang châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á”, Xing Weimin, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đồ thể thao Henan Geli, nói.

“Gần đây, gần như ngày nào cũng có khách đến nhà máy để bàn chuyện kinh doanh. Thị trường pickleball có tiềm năng rất lớn”, ông nói.

Ngành công nghiệp mới

Năm 2026, pickleball đang lan rộng trên khắp Trung Quốc với tốc độ chưa từng có. Môn thể thao này xuất hiện ở cả những thành phố lớn lẫn các địa phương nhỏ, thu hút người chơi từ học sinh đến người nghỉ hưu.

“Hiện Trung Quốc có 8 triệu người thường xuyên chơi pickleball và khoảng 20 triệu người từng thử môn này”, Bai Xilin, Giám đốc Trung tâm Quản lý Tennis thuộc Tổng cục Thể thao Trung Quốc, cho biết.

Theo ông, số người chơi pickleball thường xuyên tại Trung Quốc có thể đạt 30 triệu trong tương lai.

Không chỉ Hạc Bích, nhiều thành phố Trung Quốc đang tìm cách đưa pickleball vào đời sống đô thị theo những cách khác nhau. Tại quận Củng Thư ở Hàng Châu, một khoảng không gian bị bỏ trống dưới cầu vượt đã được cải tạo thành công viên pickleball rộng 6.000 m2 với 5 sân tiêu chuẩn.

Ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, một nhà thi đấu bóng rổ trong nhà trước đây được chuyển thành câu lạc bộ pickleball. Nơi này hiện tổ chức Beijing Pickleball Super League.

Tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, một khu liên hợp 23 sân, lớn nhất tỉnh, đã được đưa vào hoạt động. Trong mùa hè, người chơi chỉ phải trả 29,9 nhân dân tệ để sử dụng sân trong 4 giờ, thu hút nhiều người trẻ.

Còn tại Nam Kinh, 11 sân tiêu chuẩn được đặt trên tầng 51 của một trung tâm thương mại, cho phép người chơi vừa thi đấu vừa ngắm toàn cảnh thành phố.

Một câu lạc bộ pickleball trên tầng 51 ở trung tâm thương mại ở Nam Kinh (Trung Quốc) ngày 5/9. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Việc tổ chức các giải pickleball cũng đang trở thành một cách mới để kết hợp thể thao với văn hóa, du lịch và thương mại, qua đó thúc đẩy chi tiêu tại địa phương.

“Tôi cho rằng pickleball có tiềm năng trở thành môn thể thao đại chúng tiếp theo, tương tự marathon”, Song Hongfei, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh thể thao của Viva Goods, nhận định.

Theo Liên đoàn Đồ thể thao Trung Quốc, thị trường thiết bị và dịch vụ pickleball nội địa đã vượt 1,8 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025. Thị trường này được dự báo tăng trưởng với tốc độ kép bình quân 47% mỗi năm trong 5 năm tới.

Không khí cạnh tranh trong việc đăng cai các giải đấu cũng nóng lên. Chỉ trong hơn 2 năm, riêng các sự kiện thuộc China Pickleball Circuit đã được tổ chức tại 99 thành phố thuộc hơn 20 địa phương cấp tỉnh. Các giải đấu phong trào cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

“Nhiều thành phố tổ chức marathon. Những giải đấu này không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thương hiệu thành phố. Pickleball cũng đang phát triển theo hướng tương tự”, Qiao Liang, thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Thể thao Henan Dongcheng, nói.

Vì sao pickleball dễ phổ biến?

Bai Xilin dùng cụm từ “ba thấp, ba cao” để mô tả sức hút của pickleball.

Ba yếu tố “thấp” đầu tiên là ngưỡng tham gia thấp. Nam hay nữ, trẻ hay lớn tuổi, kể cả người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, đều có thể nhanh chóng làm quen với môn này.

Thứ hai là chi phí thấp. Sân chơi có thể được bố trí linh hoạt và dụng cụ tương đối rẻ.

Thứ ba là rủi ro thấp. Là môn thể thao không tiếp xúc, pickleball phù hợp với nhiều nhóm tuổi.

Ba yếu tố “cao” gồm tính kết nối xã hội cao, giá trị tổng thể cao và mức độ an toàn cao. Giá trị của pickleball không chỉ nằm ở việc rèn luyện thể chất mà còn bao gồm lợi ích về giao lưu, kinh tế và văn hóa.

Pickball trở nên phổ biến vì phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Pickleball cũng đang phát triển nhanh trên thế giới trong những năm gần đây.

Theo số liệu năm 2026 của một hiệp hội trong ngành thể thao và thể hình Mỹ, nơi pickleball ra đời, đây là môn thể thao phát triển nhanh nhất nước này trong 5 năm liên tiếp. Tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines, pickleball cũng đã hình thành một cộng đồng người chơi rộng lớn.

Năm 2025, Giải Pickleball quốc tế Hạc Bích quy tụ các vận động viên chuyên nghiệp đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Tây Ban Nha, Italy và Thụy Điển. Họ thi đấu cùng các vận động viên Trung Quốc và giao lưu kỹ năng.

Trong tháng 2 và tháng 8 năm nay, hai đoàn giáo viên và học sinh Mỹ đã đến Hạc Bích. Họ ghép cặp với thanh thiếu niên địa phương để thi đấu giao hữu và chia sẻ kỹ năng chơi pickleball.

Những chuyến đi này cũng vượt ra ngoài sân đấu. Các đoàn Mỹ tham quan một hội chợ tại ngôi chùa cổ, trải nghiệm màn trình diễn pháo hoa từ sắt nóng chảy và tự làm những chiếc còi đất sét truyền thống có tên “Nigugu”. Qua đó, họ có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa Trung Quốc.