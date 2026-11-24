Cơn hưng phấn chưa xóa hết những hoài nghi

Phiên giao dịch ngày 23/11 chứng kiến màn đảo chiều ngoạn mục của cổ phiếu công nghệ Mỹ. Sau thông báo Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, cổ phiếu hãng chip này tăng 31%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2003, tương đương bổ sung gần 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,5%, trong khi tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ tăng thêm hơn 2.000 tỷ USD.

Theo báo The Wall Street Journal, đà tăng cho thấy nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của nhân vật được xem là kiến trúc sư đứng sau thành công của Nvidia và là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đua AI toàn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đầu tư, phản ứng tích cực của thị trường không đồng nghĩa những vấn đề căn bản của Nvidia đã được giải quyết.

Callie Cox, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Plancorp Wealth Management, nhận định thị trường hiện đang bị chi phối bởi tâm lý nhiều hơn là các yếu tố nền tảng. Bà khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trước những biến động mạnh của cổ phiếu công nghệ.

Mark Hackett, chiến lược gia thị trường trưởng tại Nationwide, cũng cho rằng cổ phiếu Nvidia đã chịu tác động của làn sóng bán tháo mang tính hoảng loạn trong tuần trước. Theo ông, giá trị doanh nghiệp không thể thay đổi đột ngột tới mức cổ phiếu giảm sâu rồi tăng hơn 30% chỉ trong vài phiên giao dịch.

Nhận định này phản ánh một thực tế: sự trở lại của ông Huang có thể khôi phục niềm tin trong ngắn hạn, nhưng không thể tự động bảo đảm Nvidia sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng và mức định giá mà thị trường kỳ vọng.

Bài toán lớn nhất: Các khoản đầu tư AI có sinh lời tương xứng?

Một trong những câu hỏi quan trọng nhất đối với Nvidia và toàn ngành công nghệ là liệu quy mô đầu tư khổng lồ vào AI có tạo ra kết quả kinh doanh tương xứng hay không.

Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn liên tục đổ tiền xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip xử lý và mở rộng năng lực tính toán để phát triển các mô hình AI. Xu hướng này mang lại lợi ích trực tiếp cho Nvidia, nhà cung cấp những bộ xử lý đồ họa và hệ thống tính toán giữ vai trò quan trọng trong hạ tầng AI.

Tuy nhiên, khi quy mô đầu tư ngày càng lớn, áp lực chứng minh hiệu quả kinh tế cũng tăng lên. Các nhà đầu tư không chỉ quan tâm doanh nghiệp chi bao nhiêu tiền cho AI mà còn muốn biết những khoản đầu tư đó có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận thực tế như thế nào.

Nathan Thooft, Giám đốc đầu tư mảng giải pháp đa tài sản tại Manulife Investment Management, cho rằng giới đầu tư sẽ còn tranh luận trong thời gian dài về chi phí vốn, quy mô đầu tư vào AI và khả năng chuyển những khoản đầu tư này thành các ứng dụng thực tiễn, có giá trị kinh tế.

Đây cũng là vấn đề mà sự trở lại của ông Huang chưa thể giải quyết. Dù Nvidia tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng AI, triển vọng của công ty vẫn gắn chặt với khả năng các khách hàng lớn duy trì chi tiêu cho hạ tầng công nghệ và thu được lợi ích đủ lớn từ những khoản đầu tư đó.

Nếu nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu chậm lại hoặc các tập đoàn công nghệ bắt đầu thận trọng hơn với ngân sách AI, tốc độ tăng trưởng của Nvidia có thể chịu ảnh hưởng. Khi đó, thị trường sẽ phải đánh giá lại những kỳ vọng đang được phản ánh trong giá cổ phiếu.

Định giá và những rủi ro chưa biến mất

Một yếu tố khác khiến giới đầu tư thận trọng là mức định giá của Nvidia đã trải qua những biến động rất lớn. Theo dữ liệu FactSet được WSJ dẫn lại, hệ số giá trên lợi nhuận dự kiến (P/E dự phóng) của Nvidia giảm từ gần 35 lần vào mùa hè năm ngoái xuống mức thấp nhất 8,2 lần trong phiên giao dịch ngày 20/11.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng AI, những bất ổn liên quan đến ban lãnh đạo và các vấn đề pháp lý, quản lý. Một số nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu đã bị bán tháo quá mức, nhưng việc giá bật tăng mạnh sau đó cũng không có nghĩa mức định giá mới đã phản ánh đầy đủ triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Bill Gunderson, đối tác cấp cao tại GCG Advisory Partners, cho biết ông đã mua thêm cổ phiếu Nvidia trong đợt giảm giá gần đây vì cho rằng mức định giá khi đó quá thấp so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Dù vậy, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu AI. Edison Byzyka, Giám đốc đầu tư tại Credent Wealth Management, cho biết công ty vẫn có kế hoạch giảm mức độ tiếp xúc với nhóm cổ phiếu này, dù quy mô điều chỉnh sẽ thấp hơn dự định ban đầu sau khi thị trường phục hồi.

Ngoài những câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI, thị trường còn phải tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm tới. Chi phí vốn cao hơn có thể gây sức ép lên các doanh nghiệp cần nguồn lực tài chính lớn để mở rộng hạ tầng, đồng thời khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với những cổ phiếu được định giá dựa nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai.

WSJ cho rằng, sự trở lại của Jensen Huang có thể là cú hích quan trọng giúp Nvidia vượt qua một giai đoạn bất ổn, nhưng chưa đủ để bảo đảm cơn sốt cổ phiếu AI sẽ tiếp tục.