Cơn sốt iPhone Duo khiến Apple phải giới hạn đơn đặt hàng

Nhu cầu đặt mua iPhone Duo tăng cao khiến thời gian giao hàng dự kiến bị kéo dài đến tháng 1/2027. Trước tình trạng này, Apple đã áp dụng giới hạn số lượng mua.

Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được đặt tối đa 2 chiếc trên cửa hàng trực tuyến tại một số thị trường như Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, Việt Nam…

Động thái trên được cho là nhằm kiểm soát tình trạng khan hàng trong giai đoạn đầu mở bán, đồng thời hạn chế hoạt động đầu cơ. Khi một sản phẩm mới có nhu cầu cao nhưng nguồn cung hạn chế, việc mua gom số lượng lớn để bán lại với giá cao hơn giá niêm yết có thể khiến người tiêu dùng khó tiếp cận sản phẩm với mức giá chính thức.

Thực tế, trên eBay đã xuất hiện hàng chục tin rao bán iPhone Duo với mức giá lên tới hơn 5.000 USD. Đây là dấu hiệu cho thấy một số người bán đang tận dụng sức nóng của sản phẩm để chào bán lại với giá cao.

Đây không phải lần đầu Apple giới hạn số lượng sản phẩm mà mỗi khách hàng có thể mua. Trong những đợt mở bán trước đây, hãng từng áp dụng các biện pháp tương tự tại Trung Quốc và một số thị trường phương Tây nhằm kiểm soát lượng hàng được phân phối trong giai đoạn đầu. Tại Mỹ, Apple cũng từng giới hạn số lượng iPhone được mua khi ra mắt iPhone 5 vào năm 2012.

Tuy nhiên, chính sách giới hạn số lượng chưa chắc có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng đầu cơ. Những nhóm thu mua chuyên nghiệp vẫn có thể tìm cách lách quy định bằng việc sử dụng nhiều tài khoản, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng hoặc thẻ thanh toán khác nhau, thậm chí nhờ người khác đặt hàng hộ.

Điều này khiến việc xác định số lượng thiết bị thực tế được một cá nhân hoặc nhóm thu mua trở nên phức tạp. Vì vậy, ngoài giới hạn số lượng mỗi đơn hàng, Apple có thể cần kết hợp các biện pháp kiểm soát nội bộ để phát hiện và ngăn chặn những đơn hàng có dấu hiệu mua gom bất thường.

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone Duo vẫn ở mức cao, thời gian giao hàng dự kiến có thể thay đổi tùy theo nguồn cung và từng kênh phân phối. Bên cạnh Apple Online Store, các nhà bán lẻ khác cũng có thể có lịch giao hàng khác nhau tùy phiên bản và lượng hàng sẵn có.

Do đó, người dùng nên kiểm tra thời gian giao dự kiến tại từng đơn vị trước khi đặt mua, thay vì chỉ dựa vào lịch giao hàng do Apple công bố. Hiện Apple chưa công bố thời gian duy trì giới hạn mua iPhone Duo cũng như lý do chính thức cho chính sách này.