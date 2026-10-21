Cơn sốt iPhone Duo buộc Apple siết hạn mức đặt hàng: Vì sao trần 2 máy khó chặn giới đầu cơ?

Nhu cầu đặt trước kỷ lục đối với mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới iPhone Duo đã khiến toàn bộ lượng hàng đợt đầu của Apple hết sạch chỉ sau vài giây mở cổng đăng ký, đẩy thời gian bàn giao thiết bị kéo dài sang tận tháng 1/2027. Nhằm ngăn chặn làn sóng gom hàng quy mô lớn nhằm trục lợi chênh lệch giá, Apple đã kích hoạt chính sách giới hạn số lượng: mỗi tài khoản cá nhân chỉ được phép đặt mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo.

Cơ chế hạn ngạch mua sắm và phạm vi triển khai của Apple

Biện pháp siết chặt lượng đặt hàng đối với iPhone Duo đã được ghi nhận chính thức tại các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, đồng thời có khả năng sẽ mở rộng ra quy mô toàn cầu. Theo cơ chế này, hệ thống bán lẻ trực tuyến của hãng sẽ tự động từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch vượt quá định mức 2 máy trên một tài khoản định danh.

Đây không phải là lần đầu tiên hãng công nghệ Mỹ phải áp dụng rào cản hành chính lên sản phẩm của mình. Trong quá khứ, các quy định kiểm soát số lượng tương tự từng được đưa vào vận hành tại Trung Quốc cũng như một số quốc gia phương Tây đối với dòng máy tính MacBook và các thiết bị cao cấp khi chuỗi cung ứng gặp áp lực.

Nghịch lý chợ đen và các suất đặt trước chạm mốc 5.000 USD

Bất chấp rào cản kỹ thuật từ phía nhà sản xuất, thị trường thứ cấp lập tức bùng nổ các giao dịch trao đổi suất nhận máy sớm. Trên nền tảng thương mại điện tử eBay, nhiều tay buôn đã rao bán lại quyền nhận iPhone Duo đợt đầu với mức giá lên tới 5.000 USD (tương đương khoảng 132 triệu đồng) — con số cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết ban đầu của Apple.

Khoảng cách cung - cầu quá lớn cùng thời gian chờ nhận máy chính hãng kéo dài sang tận đầu năm 2027 đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho giới đầu cơ gom hàng bán lại để hưởng mức lợi nhuận chênh lệch khổng lồ.

Lỗ hổng kiểm duyệt: Vì sao hạn ngạch 2 máy khó triệt tiêu nạn đầu cơ?

Giới phân tích công nghệ đánh giá chính sách giới hạn 2 máy trên mỗi tài khoản khó có thể giải quyết triệt để vấn đề khi mức độ khan hiếm quá cao. Những nhóm buôn chuyên nghiệp hoàn toàn có đủ công cụ kỹ thuật để vượt qua hệ thống kiểm duyệt đơn hàng của các sàn thương mại điện tử.

Phân tán danh tính kỹ thuật số: Giới đầu cơ sử dụng hệ thống máy chủ proxy và dải địa chỉ IP xoay vòng để ngụy trang lưu lượng truy cập từ nhiều khu vực khác nhau.

Tự động hóa bằng bot: Tận dụng mã kịch bản tự động hóa (bot đặt hàng) để điền thông tin và thanh toán trong tích tắc ngay khi cổng mở.

Đa dạng hóa cổng thanh toán và địa chỉ: Triển khai mạng lưới tài khoản vệ tinh với danh sách email rải rác, địa chỉ nhận hàng biến thể và các loại thẻ tín dụng/thẻ thanh toán ảo độc lập.

Nhìn chung, trong bối cảnh nguồn cung linh kiện màn hình gập đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp, hiệu quả thực tế từ chính sách của Apple sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực nâng cấp thuật toán phát hiện gian lận tự động cũng như tốc độ mở rộng công suất chuỗi cung ứng trong thời gian tới.