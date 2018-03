'Cơn sốt' đất nền vùng ven

Thời gian qua, thị trường bất động sản Đồng Nai khá sôi động khi liên tục thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư bất động sản, nhất là đất nền.

Cơn sốt đang ngày càng tăng

Vào giai đoạn đầu năm 2017, thị trường đất nền Đồng Nai đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư, người mua nhà. Tuy nhiên, từ sau tết Mậu Tuất đến nay, nhiều khu vực của TP.Biên Hòa, đặc biệt là các khu vực gáip ranh với TP. Hồ Chí Minh như: Long Hưng, Tam Phước, Hóa An… liên tiếp tạo nên cơn sốt mới về thanh khoản lẫn mức giá tăng khá nhanh từ 10 đến 20%.

Theo nhiều trang bất động sản, tại một số khu vực đất có giấy tờ, quy hoạch rõ ràng ở những phường rìa ngoài trung tâm như: Phường Tam Phước, Phước Tân, Trảng Dài... tăng hơn 5-10%. Tại xã Hóa An - tiếp giáp với thị xã Dĩ An (Bình Dương), đất có sổ riêng thổ cư được một sàn giao dịch rao bán 100m2 với giá 1,2 tỷ đồng. Tương tự, tại nhiều tuyến đường nằm trong khu vực trung tâm của Thành phố Biên Hòa như: Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc... giá nhà đất cũng không ngừng nhảy múa với mức tăng giá trung bình 10% so với tháng trước, giá dao động từ 60-80 triệu/m2.

Giá đất tăng vọt nhiều nhất phải kể đến dự án đất nền khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, dự án ven sông Đồng Nai, liền kề với TP. Hồ Chí Minh. Đầu năm 2017, dự án này được chào bán ra thị trường với mức giá trung bình chỉ từ 7,5 đến 8 triệu đồng/m2, nhưng đến thời điểm hiện nay, mức giá gốc do chính chủ công bố chào bán đã lên 16,5 triệu đồng/m2.

Biểu đồ giá đất TP.HCM

Không chỉ tăng giá mà thanh khoản của dự án này cũng tăng khá mạnh. Phỏng vấn của báo kinh tế nông thôn, ông Bùi Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Donacoop, chủ đầu tư dự án khu đô thị Long Hưng, trong hơn một năm qua, đã có gần 2.000 sản phẩm của dự án này đã chính thức được tiêu thụ.

Nói về giá đất khu vực này, giám đốc một sàn giao dịch bất đông sản tại dự án Long Hưng cho rằng, nếu so sánh với mức giá trong một năm qua thì giá đất tại dự án Long Hưng có vẻ tăng mạnh, nhưng nếu xét về địa thế, cơ sở hạ tầng, tiềm năng thì giá tại dự án Long Hưng vẫn còn khá “mềm” so với các khu vực khác.

Vì sao thị trường bất động sản TP.Biên Hòa có sức hút đặc biệt?

Có nhiều nguyên nhân để lý giải vì sao thị trường bất động sản TP.Biên Hòa trở nên có sức hút đặc biệt trong thời gian qua. Nhưng nguyên nhân giá đất tăng vọt là nhờ sức bật từ hạ tầng.

Là khu vực đầu mối của cả vùng kinh tế trong điểm phía Nam, TP.Biên Hòa nói riêng và Đồng Nai nói chung đã và đang trở thành khu vực kết nối của hàng loạt công trình trọng yếu. Cuối năm 2017, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận chi 21.234 tỷ đồng để kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Biên Hòa. Chủ trương này sẽ giúp đà sôi động của bất động sản khu Đông TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan rộng. Thêm nữa, bến xe miền Đông của TP. Hồ Chí Minh chính thức được dời về quận 9, giáp với TP. Biên Hòa.

Hiện công trình này đang được khẩn trương xây dựng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2018. Theo kế hoạch, Đồng Nai sẽ xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, nối từ quốc lộ 51 với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh, đầu tư xây dựng được cao tốc TP.Biên Hòa với Bà Rịa- Vũng Tàu… Xét ở góc độ giãn dân, đây là những yếu tố quan trọng để lý giải vì sao thời gian Biên Hòa thu hút khá nhiều người làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng về Biên Hòa sinh sống, an cư.

Tỉnh Đồng Nai cũng triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như trục đường trung tâm Biên Hòa dài 1,3km nối quảng trường tỉnh cắt ngang đường Võ Thị Sáu đến bờ kè sông Cái, bờ kè sông Đồng Nai dài 5,4km, đường liên phường Tân Phong - Trảng Dài - Tân Hiệp... Điều này mở ra triển vọng về cơ sở hạ tầng phát triển liên hoàn.

Bản thân TP. Biên Hòa cũng sở hữu lợi thế dân số đông, khoảng 1,2 triệu người ngang bằng với những thành phố trực thuộc Trung ương như: TP.Cần Thơ, Đà Nẵng. Trục bất động sản này còn gần sát 20 khu công nghiệp lớn với hơn 15.000 chuyên gia nước ngoài, 500.000 công nhân. Nhu cầu đáp ứng về nhà ở cho người dân tại chỗ đã rất lớn, chưa nói đến số người nhập cư gia tăng khi hình thành nên khu trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại mới tại đây.

Một yếu tố kích giá đất lên nữa là vị trí của Biên Hòa, đây là khu vực trung tâm kinh tế, hành chính của cả tỉnh Đồng Nai, là khu vực giáp ranh với khu Đông của TP. Hồ Chí Minh như quận 9 và quận Thủ Đức. Thời gian qua, giá đất tại khu vực quận 9 và Thủ Đức tăng nhanh chóng mặt, vượt khỏi khả năng của những người có nhu cầu về nhà ở. Còn với giới đầu tư, giá đất tại các quận thuộc khu Đông cao, bắt đầu xuất hiện các yếu tố rủi ro nên dòng vốn đầu tư đã “dạt” về các khu vực vùng ven, trong đó có Biên Hòa.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (Horea), cho rằng đang xảy ra cơn sốt nhẹ đất nền vùng ven thành phố và một số vùng lân cận.

Theo các chuyên gia, với diễn biến hiện tại, đất nền vùng ven vẫn là phân khúc hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trang Lê