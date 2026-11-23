Hàng xóm trèo tường vào nhà cứu bé 2 tuổi sốt co giật Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao, co giật khi bố đang ở cách nhà hơn 300 km, những người hàng xóm ở Hải Phòng lập tức trèo tường vào hỗ trợ.

Gần 22h ngày 21/11, anh Nguyễn Tuấn Vũ (36 tuổi, sống tại Hải Phòng) đang cùng nhóm bạn ở Nghệ An thì nhận được cuộc gọi báo tin con gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao, co giật.

Không thể lập tức trở về vì cách nhà hơn 300 km, anh chỉ biết theo dõi tình hình qua camera và thấp thỏm chờ tin. Trong lúc nguy cấp, những người hàng xóm nhanh chóng có mặt, trèo tường vào nhà hỗ trợ vợ và con anh.

Theo anh Vũ, khi gọi điện về nhà trước đó, anh được vợ thông báo con gái có biểu hiện sốt nhẹ, chưa có dấu hiệu đáng lo ngại. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, tình hình bất ngờ chuyển biến xấu.

Cậu con trai 9 tuổi hốt hoảng gọi điện báo bố rằng em gái đang lên cơn co giật. Thời điểm đó, trong nhà chỉ có vợ anh và hai con. Đang ở Nghệ An, cách nhà hàng trăm km, anh Vũ không thể lập tức có mặt bên cạnh gia đình.

"Tôi chỉ biết mở camera lên xem tình hình. Nhìn thấy cảnh ở nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng bản thân lại không thể làm gì ngay lúc đó", anh Vũ kể.

Chị Yến, vợ anh Vũ, cho biết khi chứng kiến con gái co giật, chị rất hoảng sợ. Người mẹ vừa nhờ con trai gọi điện báo cho bố, vừa vội chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ. Cậu bé 9 tuổi cũng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng gặp khó khăn vì không biết cách mở cổng. Ngôi nhà có hai cổng, gồm một cổng phụ và cổng điện tự động.

Nghe tiếng kêu cứu, một thanh niên mặc áo trắng ở gần đó lập tức tìm cách trèo qua tường để vào nhà. Sau khi tiếp cận được hai mẹ con, người này tiếp tục chạy ra ngoài gọi thêm hàng xóm đến giúp đỡ.

Đúng lúc ấy, một nhóm khoảng 4-5 người vừa dự đám cưới gần khu vực cũng đi ngang qua. Biết gia đình anh Vũ gặp chuyện, mọi người lập tức dừng lại, cùng tìm cách vào bên trong.

Anh Vũ chụp ảnh cùng con gái 2 tuổi.

Trong số những người có mặt có vợ chồng chị Hằng, sống cách nhà anh Vũ khoảng 200 m. Chồng chị là một trong những người trèo tường vào trước để hỗ trợ, trong khi chị Hằng ở bên ngoài tiếp tục gọi người thân và hàng xóm.

Rất nhanh chóng, nhiều người trong khu phố đã tập trung trước nhà anh Vũ. Người tìm cách vào trong, người hỏi thăm tình hình, người chủ động chuẩn bị đồ đạc để đưa cháu bé đi cấp cứu.

"Một số người vào nhà lấy nước ấm để chườm cho cháu. Khi thấy tình hình của con đỡ hơn, hàng xóm bế cháu để vợ tôi có thời gian thu xếp đồ đạc. Mọi người phối hợp rất nhanh, tôi nhìn qua camera mà vừa lo lắng vừa xúc động", anh Vũ nhớ lại.

Sau đó, con gái anh Vũ được hàng xóm hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Lão. Chị Hằng cũng đi cùng để phụ giúp mẹ con chị Yến. Trong khi đó, con trai 9 tuổi của anh Vũ được đưa sang nhà chị Hằng ngủ nhờ, giúp người mẹ yên tâm ở bệnh viện chăm sóc con nhỏ.

Sáng hôm sau, anh Vũ lập tức trở về Hải Phòng. Theo thông tin gia đình được bác sĩ cung cấp, bé mắc cúm A, sốt cao dẫn đến co giật. Hiện tại, bé đã cắt cơn sốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Anh Vũ cho biết vợ chồng anh rất biết ơn những người giúp đỡ gia đình trong đêm hôm đó. Anh xúc động khi một thanh niên không quen biết cũng sẵn sàng trèo tường vào nhà, cùng hàng xóm hỗ trợ vợ con mình trong lúc nguy cấp.

Theo ông bố trẻ, khu phố nơi gia đình sinh sống vốn có tình làng nghĩa xóm gắn bó. Mọi người thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhau mỗi khi có việc cần. Tuy nhiên, khi chính gia đình mình rơi vào tình huống bất ngờ, anh càng cảm nhận rõ sự ấm áp từ những người xung quanh.

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Đó là điều vợ chồng tôi sẽ luôn ghi nhớ", anh chia sẻ.

Minh Vũ