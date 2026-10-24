Cơn sốt áo khoác da ở câu lạc bộ bóng đá châu Âu

Trong bộ sưu tập trang phục mới của AMIRI và Barcelona cho mùa giải 2026-2027, áo khoác da cừu màu đỏ rượu vang trở thành điểm nhấn bên cạnh những bộ suit kẻ sọc và cà vạt chỉn chu. Thiết kế mang huy hiệu Barcelona dập nổi cỡ lớn ở cả mặt trước lẫn sau, kết hợp tinh thần may đo với dấu ấn đặc trưng của đội bóng.

Đây cũng là ví dụ cho thấy chất liệu da đang hiện diện ngày càng rõ nét trong thời trang ngoài sân cỏ của các câu lạc bộ (CLB) châu Âu, theo NSS Sport.

Khi El Clásico đến gần vào ngày 26/10, Real Madrid là đối trọng đáng chú ý. Tháng 3/2024, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng hợp tác với adidas và Y-3 trong bộ sưu tập trang phục dành cho những chuyến di chuyển của đội.

Chiến dịch quy tụ nhiều thế hệ cầu thủ, trong đó có Jude Bellingham và Zinédine Zidane, đồng thời giới thiệu mẫu áo khoác giả da màu đen với cổ bẻ, phom rộng và logo thêu. So với thiết kế của AMIRI dành cho Barcelona, mẫu áo này có vẻ tối giản hơn, dù huy hiệu Real Madrid vẫn được đặt nổi bật trên thân áo.

Mẫu áo da có logo dập nổi của Barcelona và mẫu áo hợp tác của adidas với Y-3 cho Real Madrid. Ảnh: Barcelona; Real Madrid.

Chất liệu da cũng xuất hiện trong phong cách cá nhân của các thành viên Real Madrid. Tháng 3/2025, trong trận derby với Atlético Madrid, Álvaro Arbeloa mặc áo khoác da lộn màu xanh navy của Louis Vuitton, với họa tiết Monogram dập nổi. Gần đây, mẫu áo Louis Vuitton dành cho trang phục chính thức của CLB mùa giải 2026-2027 tiếp tục khai thác chất liệu này, kết hợp nylon với các chi tiết da.

Real Madrid cũng góp mặt trong loạt thiết kế thuộc Racing Collection (bộ sưu tập áo khoác phong cách đua xe) sắp ra mắt của adidas. Theo Footy Headlines, bộ sưu tập dự kiến trình làng đầu năm 2027, với các mẫu áo lấy cảm hứng từ trang phục đua môtô, nổi bật với cổ cao, khóa kéo kim loại, vai chần chỉ nổi và phù hiệu CLB mang phong cách đội đua.

Hình ảnh mẫu áo Real Madrid xuất hiện từ tháng 6, hé lộ thiết kế da màu đen phối trắng và xanh bạc hà. Đến cuối tháng 8, mẫu áo Liverpool cũng được hé lộ, với chất liệu da bò, nền tối, họa tiết đỏ cùng hình chim Liver Bird (biểu tượng Liverpool) và phù hiệu “Y.N.W.A.”, viết tắt của “You’ll Never Walk Alone” (Bạn sẽ không bao giờ đơn độc).

Bayern Munich được cho là sẽ góp mặt với thiết kế phối đen, đỏ và trắng. Trong khi đó, mẫu áo Juventus có tông đen - trắng, với chữ “JUVENTUS” trước ngực, số “1897” sau lưng, “BIANCONERI” (biệt danh của đội bóng áo trắng - đen) trên cổ và “FINO ALLA FINE” (kiên định đến phút cuối) dọc hai tay áo.

Cựu HLV Real Madrid Álvaro Arbeloa với chiếc áo khoác da LV nổi bật (bên trái) và áo khoác chính thức của Real Madrid 2026-2027. Ảnh: Real Madrid.

Áo khoác da tại Italy

Trong lúc chờ mẫu áo phong cách đua xe của adidas, Juventus đã sớm đưa chất liệu da vào bộ trang phục chính thức do Giorgio Armani thiết kế cho mùa giải 2026-2027. Thiết kế nổi bật với dáng áo blouson (áo khoác ngắn, bo gấu), làm từ da cừu màu xanh đêm, lót lụa và có khóa kéo phía trước.

Tại Italy, AC Milan cũng đưa áo khoác da thành điểm nhấn trong màn hợp tác với Off-White. Mẫu áo khoác varsity màu đỏ rượu vang ra mắt năm 2026 có thân áo pha len, tay áo giả da màu đen và họa tiết đồng bộ ở mặt lưng.

Các cầu thủ mặc thiết kế này khi đến sân vận động. Tuy nhiên, màn hợp tác giữa hai thương hiệu đã bắt đầu từ năm 2022 với mẫu áo varsity da màu trắng, trước khi tiếp tục bằng phiên bản kết hợp len và da màu xám tại Milan Fashion Week (Tuần lễ thời trang Milan) tháng 9/2023. Cả hai thiết kế đều nằm trong bộ trang phục thường ngày dành cho cầu thủ đội nam và đội nữ của AC Milan.

Chất liệu da Giorgio Armani thiết kế cho Juventus và mẫu áo hợp tác của AC Milan với Off-White. Ảnh: Giorgio Armani; AC Milan.

Năm 2023, AC Milan tiếp tục kết hợp thời trang bóng đá với tinh thần rock qua mẫu áo varsity hợp tác cùng The Rolling Stones. Áo có màu đen, làm từ len và da nhân tạo, điểm viền đỏ. Logo hình chiếc lưỡi đặc trưng của ban nhạc được đặt cạnh huy hiệu Rossoneri của CLB, trong khi một dòng chữ xuất hiện ở mặt lưng, kết nối âm nhạc của The Rolling Stones với biểu tượng đội bóng.

Ở phía bên kia kênh Naviglio, Inter từng hợp tác với CMJ (California Motor Jackets) để đưa cảm hứng môtô vào thời trang bóng đá. Ra mắt năm 2024, mẫu Gibaro Jacket làm từ da thật nằm trong bộ sưu tập kỷ niệm chức vô địch Serie A, giúp CLB giành ngôi sao thứ hai trên áo đấu.

Marcus Thuram từng gây chú ý với chiếc áo khoác da đặt làm riêng. Ảnh: Marcus Thuram

Trong lễ ăn mừng chức vô địch gần nhất, tiền đạo Marcus Thuram cũng gây chú ý với chiếc áo khoác da đặt làm riêng. Anh tái hiện bức ảnh huyền thoại Kobe Bryant cầm cúp NBA Finals năm 2001, với thiết kế mô phỏng áo đấu Inter, điểm xuyết các phù hiệu phong cách cổ điển và hai lá cờ Italy tượng trưng cho những danh hiệu CLB giành được kể từ khi anh gia nhập. Mẫu áo lấy cảm hứng từ chiếc áo khoác Los Angeles Lakers do nhà thiết kế người Morocco Jeff Hamilton thiết kế riêng cho Bryant.

Xu hướng áo varsity (áo khoác phong cách sinh viên Mỹ) cũng xuất hiện trong dòng sản phẩm chính thức của Ravenna. Bộ sưu tập dành cho người hâm mộ mùa giải 2026-2027 có mẫu áo màu đen, với tay áo cùng tông, viền vàng - đỏ, tên CLB đính trước ngực và số “1913” ở lưng, đánh dấu năm thành lập đội bóng.

Ở quy mô nhỏ hơn, Bikkembergs cũng tái hợp Fossombrone trong dự án công bố vào mùa xuân năm ngoái. Mối quan hệ giữa CLB thuộc vùng Marche và thương hiệu của nhà thiết kế người Bỉ bắt đầu từ năm 2005, khi Dirk Bikkembergs mua lại đội bóng và chọn các cầu thủ làm người mẫu cho dự án thời trang của mình. Lần hợp tác mới tiếp nối mối liên kết này bằng bộ sưu tập áo khoác da màu đen, khóa kéo phía trước, mang phong cách trang phục môtô.

Những màn hợp tác khác

Tháng 1/2025, PSG ra mắt áo varsity thuộc bộ sưu tập Jordan Wings. Mẫu áo xanh đậm kết hợp thân vải pha cashmere và len với các mảng da trên vai, gợi hình ảnh đôi cánh của biểu tượng Jumpman. Bộ sưu tập còn có quần da, đồ dệt kim và phụ kiện.

Cùng tháng, thương hiệu Hàn Quốc Over The Pitch giới thiệu áo varsity dành cho Liverpool, làm từ da bò, trang trí bằng họa tiết và dòng chữ kết nối Liverpool với Seoul. Thỏa thuận giữa hai bên còn bao gồm phát triển sản phẩm và phân phối hàng hóa chính thức tại một số cửa hàng ở Seoul và Suwon.

PSG ra mắt áo varsity thuộc bộ sưu tập Jordan Wings (bên trái) và áo varsity dành cho Liverpool của thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh: PSG; Over the pitch.

Từ tháng 1/2026, Tommy Hilfiger trở thành đối tác của Liverpool, phụ trách trang phục của CLB. Trước trận Champions League gặp Villarreal, Virgil van Dijk đến sân Anfield trong chiếc áo khoác da đen vân sần, phom rộng, cổ bẻ và túi ngực khóa kéo. Anh phối áo với sơ mi trắng mở cúc và áo ba lỗ, gợi phong cách thập niên 1990.

Ngoài bóng đá cấp CLB, đội tuyển Anh cũng có mẫu áo riêng trong màn hợp tác giữa Nike và Palace vào tháng 6/2026. Áo varsity England x Palace kết hợp thân áo màu xám bằng vải pha len với tay áo da bò nguyên hạt màu trắng. Chữ Palace và hình ba chú sư tử cỡ lớn ở lưng hoàn thiện thiết kế mang phom dáng varsity Mỹ cổ điển.