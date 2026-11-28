Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/11, nhập khẩu tăng trên diện rộng, từ thiết bị công nghệ, ô tô đến hàng tiêu dùng và nguyên liệu công nghiệp, phản ánh nhu cầu nội địa vẫn ở mức cao bất chấp chính sách thuế quan mạnh tay của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump nhiều lần khẳng định thuế nhập khẩu là công cụ cần thiết để thu hẹp thâm hụt thương mại và phục hồi nền công nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, số liệu mới cho thấy nhập khẩu vẫn tăng nhanh, trong đó chi tiêu cho hạ tầng AI đang góp phần đáng kể vào đà đi lên này.

Tuần qua, chính quyền Mỹ đề xuất mức thuế tối đa mới từ 20% đến 40% đối với 14 đối tác thương mại lớn, gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), nhằm đối phó tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp mà Nhà Trắng cho rằng các nền kinh tế này đang thúc đẩy.

Christopher Rupkey, nhà kinh tế tại FWDBONDS, nhận định thâm hụt thương mại hàng hóa tăng trong tháng 10 sẽ gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý cuối năm. "Nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất đang tăng vọt, cho thấy AI không phải lúc nào cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ", ông nói.

Nhập khẩu tăng mạnh trên nhiều nhóm hàng

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng 10,7%, tương đương 14,4 tỷ USD, lên 149,5 tỷ USD trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Con số này vượt xa dự báo 133 tỷ USD của các nhà kinh tế được truyền thông Mỹ khảo sát.

Tổng nhập khẩu hàng hóa tăng 6,1%, tương đương 21,1 tỷ USD, lên 365,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ khi cơ quan chức năng bắt đầu thống kê năm 1992.

Động lực chính đến từ nhóm hàng tư liệu sản xuất, tăng 8,5% trong tháng và cao hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư vào AI, kéo theo nhu cầu lớn đối với máy móc, thiết bị và những thành phần phục vụ xây dựng hạ tầng công nghệ.

Tuy nhiên, phần lớn các khoản đầu tư này phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu. Điều đó khiến chi tiêu của doanh nghiệp cho AI chưa chuyển hóa hoàn toàn thành đóng góp tương ứng vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 2,6%, trong khi các nhóm hàng khác tăng 4,5%. Hàng hóa công nghiệp, bao gồm dầu thô và vàng phi tiền tệ, tăng 6%. Nhập khẩu ô tô, động cơ và phụ tùng tăng 4,1%, còn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống tăng 2,5%.

Nhu cầu trong nước, bao gồm chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp, đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 5 năm ở quý III.

AI chưa đóng góp tương xứng vào tăng trưởng GDP

Theo các nhà kinh tế tại Goldman Sachs, làn sóng nhập khẩu hàng tư liệu sản xuất trong năm nay là một trong những nguyên nhân khiến AI đóng góp vào tăng trưởng GDP thấp hơn mức thể hiện qua số liệu chi tiêu của doanh nghiệp.

Trong khi nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu hàng hóa Mỹ cũng cải thiện nhưng với tốc độ chậm hơn. Xuất khẩu tăng 3,2%, tương đương 6,7 tỷ USD, lên 215,8 tỷ USD trong tháng 10.

Xuất khẩu hàng công nghiệp tăng 4,9%, hàng tư liệu sản xuất tăng 3,4%. Các lô hàng ô tô, động cơ và phụ tùng tăng 5,7%, trong khi xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng 4,2%. Ngược lại, xuất khẩu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống giảm 7,9%.

Số liệu của chính phủ công bố hôm 25/11 cho thấy thương mại đã làm giảm 3,21 điểm phần trăm tăng trưởng GDP Mỹ trong quý III. Tác động tiêu cực này được bù đắp bởi chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp tăng mạnh, chủ yếu vào thiết bị liên quan đến AI.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ thường niên 4,3% trong quý III, sau mức 2,2% ở quý II. Tuy nhiên, thương mại đã không đóng góp vào tăng trưởng GDP trong bốn quý liên tiếp, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Tồn kho có thể giảm bớt sức ép trong quý IV

Tác động tiêu cực từ thâm hụt thương mại đối với tăng trưởng quý IV có thể được hạn chế phần nào nếu doanh nghiệp tăng tích trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Báo cáo của Cục Thống kê thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tồn kho bán buôn tăng 0,9% trong tháng 10, sau khi tăng 0,8% tháng trước đó. Mức tăng chủ yếu đến từ hàng hóa lâu bền, với tồn kho tăng 1,6%.

Tồn kho bán lẻ tăng 0,8%, cao hơn mức tăng 0,7% trong tháng 9. Tại các đại lý ôtô và phụ tùng, lượng hàng tồn kho tăng 1,3%, so với mức tăng 0,6% của tháng trước.

Nếu loại trừ ô tô và phụ tùng, tồn kho bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 10, sau khi tăng 0,7% vào tháng 9. Đây là thành phần được đưa vào tính toán GDP.

Đầu tư vào hàng tồn kho đã phục hồi trong quý III sau 5 quý giảm liên tiếp, đóng góp 1,64 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng GDP Mỹ quý IV xuống 2,2%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng số liệu tồn kho bán buôn và bán lẻ tháng 10 phần nào bù đắp tác động tiêu cực từ thâm hụt thương mại lớn.