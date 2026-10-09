Cơn sốt AI khiến RAM hỏng cũng trở nên đắt giá

Các thanh RAM hỏng có thể được sửa chữa thay vì thay mới nhằm tiết kiệm chi phí. Ảnh: NorthWestRepair.

Theo Tom's Hardware, một kỹ thuật viên của kênh YouTube NorthWestRepair đã sửa thành công 2 thanh RAM DDR5 dành cho máy chủ. Bộ nhớ này có tổng giá trị lên tới 16.000 USD. Sự việc cho thấy chi phí linh kiện tăng cao đang thay đổi cách người dùng xử lý phần cứng bị hỏng.

Trước đây, thay mới thường là giải pháp hợp lý hơn khi RAM gặp sự cố. Tuy nhiên, nhu cầu bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI đang đẩy giá linh kiện lên cao. Điều này khiến việc sửa chữa các sản phẩm trị giá hàng nghìn USD trở nên đáng cân nhắc.

Linh kiện được gửi đến kỹ thuật viên Tony của NorthWestRepair gồm một module dung lượng 128 GB và một module 256 GB. Cả hai đều thuộc loại DDR5 ECC, được thiết kế cho hệ thống máy chủ với khả năng phát hiện và sửa lỗi bộ nhớ.

Đây là lần đầu tiên NorthWestRepair đăng video sửa chữa RAM. Trước đó, kênh YouTube này chủ yếu được biết đến với những video khắc phục sự cố card đồ họa.

Trong quá trình kiểm tra, Tony không phát hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng bằng mắt thường. Thiết bị kiểm tra đường truyền dữ liệu cũng không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Với thanh RAM đầu tiên, kỹ thuật viên sử dụng chất trợ hàn và khí nóng để nung lại các mối hàn trên bảng mạch. Phương pháp này được gọi là reflow, giúp khôi phục những kết nối hàn có thể bị lỗi. Sau khi xử lý, thiết bị hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, module thứ hai gặp tình trạng nghiêm trọng hơn khi không phản hồi lúc được cấp điện. Camera nhiệt cũng không ghi nhận hiện tượng nóng lên như thông thường.

Tony nghi ngờ chip quản lý nguồn điện PMIC bị hỏng. Đây là linh kiện chịu trách nhiệm điều chỉnh và phân phối điện năng cho các thành phần trên thanh RAM.

Kỹ thuật viên tiếp tục kiểm tra và phát hiện hiện tượng đoản mạch. Anh thay tụ điện, xử lý vị trí chập mạch và thay chip PMIC. Cuối cùng, module thứ hai cũng khởi động trở lại và hoàn tất quá trình huấn luyện bộ nhớ.

Trước đây, chi phí sửa chữa RAM rơi vào khoảng 100-200 USD, tương đương giá mua một thanh RAM mới. Vì vậy, nhiều người lựa chọn thay thế thay vì sửa chữa.

Tony cũng nhận định việc sửa chữa RAM có tiềm năng phát triển thành một lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào mức độ hư hỏng và khả năng thay thế linh kiện.