'Cơn sốt AI' có thể đẩy giá smartphone lên cao lần nữa

Làn sóng xây dựng hạ tầng tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm đảo lộn cấu trúc phân bổ linh kiện bán dẫn trên quy mô toàn cầu. Theo các phân tích thị trường mới nhất, tình trạng thắt chặt nguồn cung chip nhớ được dự báo có thể duy trì đến năm 2030, gây tác động dây chuyền tới hàng loạt ngành hàng điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy chơi game.

Cụ thể, báo cáo tài chính gần nhất của SanDisk phản ánh sự chuyển dịch dòng tiền và năng lực sản xuất sang khối khách hàng máy chủ AI. Trong quý vừa qua, doanh thu của công ty đạt 11,03 tỷ USD, ghi nhận mức tăng 378% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 50% tổng doanh thu đến từ các hợp đồng cung ứng cho trung tâm dữ liệu, tương ứng mức tăng trưởng 61% chỉ sau 3 tháng.

Hãng chủ yếu giao dịch thông qua các hợp đồng cam kết dài hạn (NBM) được xác lập trước nhiều năm. Giám đốc tài chính của SanDisk, ông Luis Visoso, cho biết khoảng 50% tổng dung lượng bit nhớ của công ty cho năm 2027 đã được đối tác đặt kín. Tỷ lệ này tiếp tục tăng lên mức xấp xỉ hai phần ba tổng sản lượng dự kiến của năm 2028. SanDisk dự báo đến năm 2027, tốc độ gia tăng nhu cầu chip nhớ sẽ nhanh gấp đôi năng lực mở rộng nguồn cung thực tế.

Giá smartphone có thể chạm đỉnh mới trong thời gian tới.

Đánh giá về xu hướng trên, Giám đốc điều hành SanDisk - David Goeckeler - nhận định nhiều doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu AI trước đây đã tính toán thấp hơn nhu cầu lưu trữ thực tế của hệ thống, dẫn đến việc họ phải quay lại thị trường để đàm phán đặt mua bổ sung với khối lượng lớn. Việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây ưu tiên khóa trước hạn ngạch sản xuất đang trực tiếp thu hẹp biên độ phân bổ linh kiện cho các mảng sản xuất phần cứng truyền thống.

Nguy cơ đội giá

Sự thiếu hụt nguồn cung chip nhớ đặt các hãng sản xuất thiết bị tiêu dùng như Apple và Samsung vào thế bị động trong việc bảo đảm linh kiện cho các thế hệ máy tiếp theo. Để bù đắp chi phí đầu vào gia tăng, nhiều thương hiệu phần cứng buộc phải điều chỉnh biểu giá bán lẻ.

Apple đã áp dụng mức tăng giá cho cả những dòng sản phẩm tiền nhiệm như iPhone 17. Đối với thế hệ máy chuẩn bị trình làng, mặt bằng giá dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể.

Dữ liệu rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy mẫu Galaxy S27 Ultra của Samsung có thể xuất phát điểm từ 1.500 USD cho bản tiêu chuẩn và vượt ngưỡng 2.000 USD đối với phiên bản dung lượng cao nhất.

Mức chi phí phần cứng leo thang đang tạo ra lực cản đối với sức mua của người tiêu dùng, thể hiện rõ nhất tại nhóm các thị trường mới nổi. Các kênh phân phối và đơn vị bán lẻ cũng chủ động thu hẹp quy mô nhập hàng tồn kho nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản.

Báo cáo từ tổ chức nghiên cứu thị trường Omdia chỉ ra lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong quý III đã sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, rơi xuống mức 254,7 triệu thiết bị, phản ánh rõ nét những áp lực mà ngành di động đang phải gánh chịu từ cuộc khủng hoảng nguồn cung bán dẫn.